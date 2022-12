Las imágenes muestran al can, recostado en la banqueta, masticando su botín, el zapato de María . Posteriormente se puede ver a la joven caminando por la calle solo con un zapato puesto.

“Un perro acaba de robar mi zapato. Volviendo a mi casa con un solo zapato porque un perro me asaltó”, dice la joven en el video.

El video de María Guadalupe superó los mil 492 comentarios y los 126 mil ‘me gusta’. Los internautas se rieron de la peculiar situación y cuestionaron a la joven por no regresar a quitarle su zapato.

En uno de los videos dijo que el can se le acercó y comenzó a morder las cintas de sus tenis de manera insistente. María intentó alejarlo lanzándole un hueso, sin embargo el perrito lo ignoró.

Al final, la joven decidió entregar su zapato para no sufrir una mordida, debido a que el can no quería soltar su zapato.