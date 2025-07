Acusan a mexicano de asesinar a joven tripulante sudafricana en un yate en Bahamas

Un ingeniero mexicano de super yates, Brigido Muñoz de 39 años ha sido acusado de asesinar a una joven tripulante de casi 21 años, Paige Bell, que fue encontrada muerta en Bahamas.

Su cuerpo fue encontrado parcialmente desnudo en la sala de máquinas del barco el 3 de julio después de que supuestamente fue agredida sexualmente y asesinada.

Bell también tenía cortes en el cuello y heridas en los brazos que sugerían que intentó defenderse antes de morir, según el medio.

Cuando las autoridades encontraron a Muñoz inicialmente, presentaba lesiones en los brazos que indicaban un posible intento de suicidio. Fue hospitalizado antes de ser acusado.

A Muñoz se le negó la libertad bajo fianza y permanecerá encarcelado hasta su audiencia del 20 de noviembre, dijeron las autoridades, según el medio.

Bell y Munoz trabajaban a bordo del superyate Far From It, que ofrecía alquileres por casi 140.000 dólares semanales. En ese momento, estaba fondeado frente a Harbour Island.

Durante su tiempo como navegante, Bell ayudó a tripular embarcaciones de alta gama para viajes lujosos y sus compañeros de tripulación la recordaron con cariño.

“Paige era más que una compañera de equipo, era familia”, escribió un miembro de la tripulación de uno de sus antiguos barcos, el Sweet Emocean.

“Su espíritu radiante, su risa contagiosa y su compasión ilimitada causaron un impacto inolvidable en todos los que tuvieron la suerte de conocerla”.

Su madre todavía planea celebrar el cumpleaños de su hija asesinada con un pastel de terciopelo rojo, el favorito de Bell, según un GoFundMe creado por sus antiguos colegas.

Bell iba a cumplir 21 años el 14 de julio.