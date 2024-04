Pese a asesinatos de candidatos, AMLO afirma que será una transición muy ‘tranquila’

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el proceso electoral y la transición presidencial será “muy tranquila” pese a que al inicio de mes ocurrió el asesinado de la candidata a la alcaldía de Celaya por Morena, Bertha Gisela Gaytán Gutiérrez.

En su conferencia matutina el mandatario federal reconoció que fue un hecho “muy doloroso” y manifestó que seguirán adelante.

“Esta transición va a ser muy tranquila, tersa y no va a haber ningún problema. Y también diría la elección, porque es muy doloroso, el asesinato de ayer de la candidata en Celaya, duele mucho, pero vamos a salir adelante”, afirmó López Obrador.

El jefe del Ejecutivo federal señaló que a diferencia de otros sexenios, ya no predomina la asociación delictiva entre autoridades y la delincuencia organizada.

“Hay diferencias importantes, una diferencia es que ya no predomina la asociación delictiva como era antes, entre la delincuencia y la autoridad. Ahora no se permite la impunidad y no establecemos relaciones de complicidad con nadie”, mencionó.

Durante la conferencia de prensa matutina la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) recordó que el Gobierno Federal mantiene un acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE) para la protección de candidatas y candidatos a la Presidencia de la República, además de las nueve gubernaturas estatales y al Congreso de la Unión del proceso electoral 2024.