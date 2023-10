Peso mexicano rompe barrera de 18 unidades por dólar

El peso mexicano se depreciaba el jueves un día antes de un esperado informe de empleo en Estados Unidos, que ofrecería nuevas pistas sobre si la mayor economía del mundo es lo suficientemente fuerte como para que la Reserva Federal (Fed) siga subiendo las tasas de interés.

La moneda nacional cotizaba en 18.08 por dólar, con una pérdida del 0.76% frente al precio de referencia de Reuters del miércoles.

“El sentimiento negativo del mercado parece no cambiará hasta que no se vea con claridad que no habría más subidas de tasas de interés, particularmente por parte de la Fed”, dijo la firma local CIBanco en una nota de análisis.

Por lo pronto, se dio a conocer en la mañana que el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidio de desempleo aumentó de forma moderada la semana pasada.

Según analistas de Banco Base, el tipo de cambio podría oscilar en un rango de 17.96 a 18.13 pesos por dólar durante el resto de la sesión.

BOLSA TAMBIÉN CAE

Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores caía el jueves arrastrada por un desplome de las acciones de los tres principales operadores aeroportuarios del país tras informarse en la víspera que la autoridad local de aviación civil decidió modificar las bases de regulación tarifaria.

El referencial índice S&P/BMV IPC perdía un 3.11% a 49,154.07 puntos, aunque poco antes llegó a ceder más de un 4%, el peor desempeño entre sus principales pares en el exterior y apuntando a su mayor caída diaria desde junio de 2020 cuando en el mercado pesaban preocupaciones sobre la pandemia del coronavirus.

Los papeles del grupo aeroportuario OMA se hundían un 25.6%, mientras que los de Grupo Aeroportuario del Pacífico bajaban un 23% y los de Grupo Aeroportuario Del Sureste (Asur) restaban un 18.4%, lo que obligó a la bolsa a suspender brevemente sus negociaciones.

