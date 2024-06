Pide Emilio Lozoya cancelar su juicio por Odebrecht

Emilio Lozoya solicitó a la justicia federal cancelar su juicio por el caso Odebrecht porque en 2023 el Tribunal Supremo de Brasil declaró ilegales los testimonios de los ex ejecutivos de la constructora que declararon haberle sobornado, a cambio de contratos.

Después de que el año pasado fue cancelada la información bancaria que Brasil y Suiza entregaron a la Fiscalía General de la República para probar los supuestos sobornos, las pruebas más relevantes que subsisten para el juicio son precisamente las declaraciones de los ex directivos de Odebrecht.

El ex director de Pemex pidió invalidar como pruebas los testimonios de siete ex mandos de la constructora, así como tres peritajes, cinco videos, un disco con cuatro videos de los interrogatorios y otro con presentaciones de power point y transcripciones, pruebas derivadas de los mismos. testimonios.

En una audiencia celebrada el pasado 17 de mayo ante el juez de control Gerardo Alarcón, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Lozoya pidió la nulidad de las pruebas y, como consecuencia, la cancelación del juicio por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado por el caso Odebrecht.

Alarcón, sin embargo, declaró improcedente la solicitud porque dijo estar impedido por el código procesal para pronunciarse al respecto, ya que este tipo de solicitudes deben ser resueltas por el juez con calidad de tribunal de enjuiciamiento.

Contra esta negativa, Lozoya presentó un amparo, alegando la violación a los principios de legalidad y congruencia, porque en su opinión el juez de control dictó un fallo carente de fundamentación y motivación.

Según informes judiciales, en su demanda el ex funcionario se quejó de que el juez Alarcón desestimara la solicitud de sobreseimiento o cancelación del juicio, sin haber escuchado sus argumentos.

Entre los testimonios que Lozoya pidió anular son los de Marcelo Bahía Odebrecht, ex presidente de Odebrecht; Luis Alberto de Meneses Weyll, ex director de la filial en México, y Luis Antonio Mameri, ex vicepresidente para América Latina y Angola.