Plantea Samuel García tratado Coahuila-NL-Tamaulipas con Texas

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, propuso crear un acuerdo comercial regional entre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con el estado de Texas, en Estados Unidos.

Durante su visita a Austin, donde participó en el festival SXSW 2024 con la ponencia “The Nuevo León Effect: México´s Rise as the main U.S. Trade Partner”, García dijo que se debe apostar por crear acuerdos comerciales regionales y no esperar a que a nivel federal se realicen los “grandes” tratados nacionales.

“Tal vez sea importante que Texas construya un tratado con Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. En esa región, podemos explorar la energía renovable, podemos explorar la seguridad, podemos explorar la logística. Porque si mantienes todo en Washington o en la Ciudad de México, tienen muchos más problemas”, dijo el gobernador de Nuevo León.

García aseguró que en acuerdos más grandes entre países se tienen que tomar en cuenta en ocasiones temas externos que no tienen que ver con el intercambio comercial, mientras que de formalizar tratados entre estados mexicanos y estadounidenses, todo iría enfocado al desarrollo económico.

El mandatario de Nuevo León resaltó que el nearshoring fortalecerá aún más los lazos comerciales con Texas por las nuevas empresas que se instalarán en la entidad.

Destacó que Nuevo León concentra hasta un 76 por ciento de beneficio que traerá a México la relocalización de empresas en los próximos años.

García resaltó el corredor del área metropolitana hacia la frontera con Laredo, Texas, el rápido cruce y seguro del transporte de Colombia a la ciudad texana. Además, dijo que Nuevo León ocupa el primer lugar del ranking nacional en generación de empleos.