Poco probable que México extradite a Tomás Zerón, según funcionarios israelíes

Sin embargo, en los últimos años, Zerón ha estado viviendo en Israel, donde, según dijo a The New York Times a través de un comunicado, ha hecho amistad “con gente increíble, empezando por cocineros, guías de turistas, artistas, varios emprendedores y simples trabajadores”.

Tel Aviv.- Es poco probable que un exfuncionario mexicano acusado de orquestar un encubrimiento de la desaparición de 43 estudiantes sea extraditado de Israel , donde ahora vive, según funcionarios israelíes que no tienen autorización para emitir declaraciones en público.

¿Qué importancia tiene?

Que no se logre asegurar el regreso de Zerón a México, dicen los expertos, le costaría a México la oportunidad de conseguir nueva información del caso de un sospechoso clave. Se presume que todas las víctimas están muertas, pero solo se han hallado los restos de tres estudiantes.

“Él es clave para resolver el caso y encontrar a los muchachos”, dijo Carlos Beristain, quien formó parte del grupo internacional de expertos que ha estado investigando la desaparición desde 2015.

“Esa es una deuda del país, por la cual Tomás Zerón debe rendir cuentas”.

La abogada de Zerón, Liora Turlevsky, rechazó todos los cargos que se le adjudican a su cliente.

“No manipuló evidencia, no torturó detenidos, no creó un falso relato sobre lo que le sucedió a los estudiantes”, aseguró Turlevsky y añadió que su cliente había realizado una investigación rigurosa y que no retiene ninguna información.

