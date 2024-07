Policía que participó en video de Luna Bella pide no ser discriminado por tener OnlyFans; internautas reaccionan

“No discriminar el trabajo sexual en ninguna de sus formas”, “no me discriminen por tener OnlyFans” y “es de seres humanos equivocarse” , fueron algunas de las peticiones que expresó López Villegas. Además, aseguró que todo fue actuado y que, al momento de grabar las escenas, no representaba a la institución policial.

Q DICE el POLICIA Q SE GRABÓ HACIENDO PORNO, q SE EQUIVOCÓ q ES DE SERES HUMANOS... Así llegó Jorge López a la sede de @SSC_CDMX Según él, creía q tenía permiso para grabar porno en el @MetroCDMX Y q no quiere q lo echen d la Policía. -TE EQUIVOCAS CON UN PIQUETE de OJO, NO CON... pic.twitter.com/LcY8HWTUBm

INTERNAUTAS NIEGAN DISCRIMINACIÓN POR TENER CUENTA DE ONLYFANS Y SEÑALAN FALTAS A LA MORAL EN VÍA PÚBLICA

Las declaraciones de Jorge Luis López Villegas generaron diversas reacciones en las redes sociales. Muchos usuarios aclararon que sus comentarios no estaban dirigidos hacia la creación de contenido explícito en OnlyFans, sino al uso de instalaciones públicas para grabar ese tipo de contenido sin el consentimiento de las personas presentes, lo que se considera como abuso sexual.

“Si todo fue actuado y no había usuarios, ¿quién autorizó el uso de las instalaciones? ¿Cuánto cobraron? ¿Quién o quiénes cobraron? ¿Quién o quiénes pagaron? ¿Dónde está el permiso? ¿En base a qué normas filmaron y ocuparon las instalaciones del @MetroCDMX?”, fue uno de los comentarios en redes sociales.

“O sea que las instalaciones del metro se rentan para fiestas infantiles y videos porno?”, “A la cárcel por faltas a la moral. ¡Ya basta de ver perversiones y que la misma gente piense que eso está bien, aunque no haya estado en servicio, sabe que debe ser un ejemplo a la ciudadanía desde que aceptó ser policía”, y “El metro es un espacio público, no importa la hora que sea, y se debe respetar a los usuarios”; “Actuación o no, no es el lugar para andar haciendo sus ‘actuaciones’. Ojalá lo hubiera pensado antes de andar jugándola a la de actor”, fueron otros de los comentarios emitidos por los usuarios.

Mientras tanto, el policía que ha pedido que no se le discrimine por tener una cuenta en OnlyFans, enfrenta una suspensión preventiva mientras se investigan los hechos.

Mientras tanto, el STC Metro ha reforzado la vigilancia y ha instado a los usuarios a denunciar cualquier comportamiento inapropiado, subrayando la importancia de respetar los espacios públicos y las normas de convivencia.