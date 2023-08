Policías son acusados de matar a estudiante en Coatzacoalcos, Veracruz

Xalapa, Ver. Alexis Moreno, de 23 años de edad y estudiante de enfermería en Chetumal, Quintana Roo, fue asesinado la madrugada del miércoles en el Puerto de Coatzacoalcos, al sur de Veracruz. Familiares del joven responsabilizaron del crimen a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

De acuerdo con sus parientes, el joven salió de una reunión con amigos, la madrugada del miércoles, en el puerto de Coatzacoalcos, se subió a un automóvil de la marca Kía, color rojo, que era manejado por su amigo Raúl, con dirección a la colonia Benito Juárez Norte.

TE PUEDE INTERESAR: Asesinan a hijo y sobrino de líder priista en Guerrero

Cuando transitaban por la avenida Universidad, a la altura de Plaza Fórum, fueron interceptados por policías estatales, quienes les marcaron el alto, presuntamente por notar que conducían en estado de ebriedad. Sin embargo, Raúl no se detuvo, derivando en una persecución.

La persecución se extendió por varias calles, hasta que al llegar a la colonia Benito Juárez, los policías comenzaron a disparar contra el vehículo. Fue ahí cuando el joven resultó herido de gravedad por los impactos de bala.

De emergencia, el estudiante fue atendido por los cuerpos de emergencia y canalizado al Hospital General de Zona 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde murió.

“Fue un asesinato y hay culpables, no tenían por qué dispararles, o, sino a las llantas para detenerlos, por eso les pregunto a los policías: ¿por qué dispararon?”, dijo Gerardo Moreno, padre de Alexis.

Hasta el momento la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) no ha emitido información sobre este tema.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a gerente de un Banco del Bienestar en Querétaro, tenía miles de pesos en efectivo

Alexis recién había concluido sus estudios en la Universidad Autónoma de Quintana Roo, en Chetumal, y en septiembre participaría en la ceremonia de graduación.

“Mi hijo era muy dedicado a su estudio, ahora en septiembre todos íbamos a su graduación y me lo mataron, no se vale, imagínese como estoy; ahora no tenemos dinero ni para sepultarlos”, señaló su padre.

La familia de Alexis Moreno pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) que no caiga en contubernio con los policías, y que estos sean detenidos, y se aplique la justicia.

Raúl, chofer de la unidad en la que viajaba la víctima, se encuentra detenido.

Con información de La Jornada