‘Por ningún motivo la 4T pactará con grupos criminales’: Icela Rodríguez responde a obispo

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que por ningún motivo el Gobierno Federal pactará con el crimen organizado, esto ante la propuesta del obispo Sigifredo Noriega de incluir en un gran pacto social a líderes de grupos delictivos con el fin de buscar alternativas para la paz en el país.

Durante su intervención en el Consejo Estatal de Seguridad Pública, Icela Rodríguez reiteró que la estrategia de ‘Abrazos, no balazos’ ha permitido combatir la violencia desde la raíz, sin necesidad de pactar con grupos criminales.

“Y por ningún motivo el gobierno federal tiene pactos mafiosos o compromisos delincuenciales, nosotros podemos atender, escuchar, con respeto, las opiniones de todos los ciudadanos y de todos los líderes de opinión, tenemos la obligación de respetar cualquier expresión pero ante una expresión así nosotros decimos: No a compromisos mafiosos; No a pactos delincuenciales”, indicó Rodríguez Velázquez.

En Zacatecas, aseguró que el “abrazos, no balazos”, no significa que las autoridades estén cruzadas de brazos, además de que sostuvo que no se cambiará la estrategia de seguridad federal.

“Para dar golpes certeros a las estructuras criminales, porque abrazos no balazos no significa que estemos cruzados de brazos (...) tenemos que ir permanentemente por los objetivos prioritarios y eso es lo que estamos haciendo, no solamente en algunas zonas del país, lo estamos haciendo en todos los estados del país, hay un gran despliegue”, refirió.