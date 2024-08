¿Por qué Irán no ha tomado represalias contra Israel por el asesinato del líder de Hamás?

Por Matthew Mpoke Bigg

A finales del mes pasado, Irán prometió vengarse tras el asesinato en Teherán de un alto dirigente de Hamás, lo que hizo temer a muchos israelíes un ataque inminente. Han transcurrido casi dos semanas y no se ha materializado ninguna respuesta a gran escala, lo que mantiene en vilo a Israel y al resto de Medio Oriente.

La crisis se produce en un momento especialmente delicado para Irán, que, según los analistas, está tratando de formular una respuesta que no deje impune un asesinato en su territorio, evitando al mismo tiempo una guerra total contra un poderoso adversario. También se produce en el momento de la toma de posesión de un nuevo gobierno en Teherán, que podría estar demorando la decisión sobre cómo responder.

Aquí ofrecemos un análisis de la crisis y de los factores que podrían determinar lo que suceda a continuación:

¿Por qué Irán ha prometido venganza?

Irán y dirigentes de Hamás han prometido vengar la muerte de Ismail Haniyeh, alto dirigente de Hamás, asesinado en Teherán el 31 de julio tras asistir a la toma de posesión del presidente iraní, Masoud Pezeshkian. Irán, que respalda a Hamás, culpó a Israel del asesinato. Los dirigentes israelíes no han dicho que sus fuerzas fueran responsables.

Un día antes, Fuad Shukr, un alto mando de Hizbulá, que también cuenta con el apoyo de Irán, murió en un ataque aéreo israelí en un suburbio de la capital libanesa, Beirut. El gobierno israelí dijo que ese ataque era una represalia por un cohete disparado desde Líbano que impactó en un campo de fútbol de los Altos del Golán, controlados por Israel, matando al menos a 12 personas, en su mayoría adolescentes y niños. Hizbulá negó haber perpetrado ese ataque.

Pero el asesinato de Haniyeh se consideró el mayor golpe para Teherán porque tuvo lugar en suelo iraní. En respuesta, el líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei, ordenó a Irán atacar directamente a Israel, según tres funcionarios iraníes informados del asunto. Según los analistas, el incumplimiento de esa amenaza sugeriría que el sistema de disuasión iraní, construido a lo largo de los años y a un gran costo, estaría en realidad vacío.

De no cumplirse esa amenaza, el sistema de disuasión iraní, construido por años y a un gran costo, sería, en realidad, en vano, dijeron los analistas.

¿Por qué Irán no ha respondido aún?

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Nasser Kanaan, dijo que “es necesario castigar a Israel”, haciendo eco de los comentarios de otros altos funcionarios iraníes. Pero también dijo que “Teherán no está interesado en la escalada de los conflictos regionales”.

Además, aún no se ha aprobado el gabinete del nuevo presidente, incluido el ministro de Asuntos Exteriores, lo que probablemente haya frenado las deliberaciones internas, dijo Sanam Vakil, una analista de Medio Oriente en Chatham House, un grupo de investigación de Londres.

Al mismo tiempo, Pezeshkian, a quien se considera un reformista, podría intentar equilibrar la necesidad de proyectar fuerza con el interés general de su gobierno de aliviar los efectos de las sanciones económicas occidentales y evitar que Irán se aísle aun más internacionalmente, dijo Vakil.

“La respuesta debe calibrarse cuidadosamente para no cerrar de golpe la puerta a las negociaciones con Occidente que podrían conducir a un posible alivio de las sanciones”, dijo Vakil.

Una respuesta militar considerada en gran medida simbólica también es arriesgada desde la perspectiva de Teherán, pero es poco probable que disuada a Israel de llevar a cabo nuevos ataques, dijo Ali Vaez, director del proyecto sobre Irán del laboratorio de ideas Crisis Group.

Eso deja la opción de una respuesta sustantiva, pero eso, a su vez, probablemente provocaría una mayor respuesta israelí, y Teherán no sería capaz de controlar el ciclo de escalada que podría seguir, dijo Vaez.

“Israel ha puesto en jaque a Irán en esta situación porque a Irán no le quedan buenas opciones”, dijo Vaez. Tanto él como Vakil dijeron que es difícil discernir las intenciones de Irán.

¿Cómo sería una respuesta iraní?

Irán podría atacar a Israel desde múltiples direcciones y de diferentes formas. Teherán mantiene una red de fuerzas indirectas que incluye a Hamás, Hizbulá y la milicia hutí en Yemen, lo que le da capacidad para atacar objetivos desde el norte de Israel hasta el Mar Rojo.

Dos funcionarios israelíes y un alto cargo de los servicios de inteligencia occidentales dijeron la semana pasada que, según las últimas informaciones, es probable que Hizbulá arremeta primero en un ataque separado antes de que Irán lleve a cabo su propia represalia.

En abril, Teherán atacó Israel con unos 300 misiles y aviones no tripulados, en respuesta a un aparente ataque israelí contra un complejo de la embajada iraní. Casi todos fueron derribados por las defensas aéreas de Israel, con la ayuda de Estados Unidos y otros aliados. Fue el primer ataque directo de Irán tras una guerra clandestina con Israel que se había desarrollado durante años por tierra, mar, aire y ciberespacio y, como tal, representó una escalada significativa.

El ataque de abril causó daños leves en una base aérea israelí en el desierto del Negev e hirió gravemente a una niña de 7 años. Ahora Israel se prepara para lo que podría ser un ataque mayor.

¿Cómo se está preparando Israel?

Las autoridades israelíes han pedido a la población que almacene alimentos y agua en refugios fortificados, y los hospitales han hecho planes para trasladar a los pacientes a pabellones subterráneos. Al mismo tiempo, se han desplegado equipos de rescate en las ciudades.

Los diplomáticos y funcionarios de seguridad de Estados Unidos e Israel conocían con antelación el alcance y la intensidad del ataque iraní de abril, lo que facilitó los preparativos defensivos. Del mismo modo, las casi dos semanas transcurridas desde el asesinato de Haniyeh han dado tiempo a Israel para aumentar su preparación.

La semana pasada, el primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que Israel estaba “preparado tanto para la defensa como para el ataque”.

Dicho esto, los analistas militares dijeron que Irán e Hizbulá podrían abrumar potencialmente las defensas de Israel disparando suficientes misiles simultáneamente. También podrían lanzar multitudes de aviones no tripulados que vuelen a baja altura, lo que dificultaría su detección y destrucción.

¿Cómo están respondiendo Estados Unidos y otros países?

Los diplomáticos temen desde hace meses que los ataques entre Israel e Irán se conviertan en un conflicto regional que agrave tanto la guerra en Gaza como el conflicto en la frontera de Israel con Líbano. Por ello, se han esforzado en prevenir o minimizar la reacción de Irán. En el último ejemplo, los líderes de Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania e Italia pidieron el lunes a Irán que “desistiera” de su amenaza de acción militar y dijeron que apoyaban la defensa de Israel frente a la agresión iraní. El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, también telefoneó al presidente iraní con un mensaje similar.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Nasser Kanaani, criticó el martes el llamado a la moderación hecho por el Reino Unido, Francia y Alemania, afirmando que Teherán se reservaba el derecho a defender su soberanía. Los tres líderes europeos habían ignorado los “crímenes y el terrorismo” israelíes contra los palestinos y en Medio Oriente, dijo.

El ministro de Asuntos Exteriores de Jordania, aliado de Estados Unidos, ha viajado a Teherán en los últimos días para celebrar reuniones. La semana pasada, Arabia Saudita convocó una reunión de emergencia de la Organización de Cooperación Islámica, un foro de países musulmanes, en la que calificó el asesinato de Haniyeh de violación de la soberanía de Irán e instó a todas las partes a rebajar la tensión.

Estados Unidos ha intensificado su preparación militar. El Secretario de Defensa, Lloyd Austin III, ha ordenado el envío de más aviones de combate, buques de guerra y un submarino con misiles guiados a Medio Oriente en respuesta a las amenazas, tanto para reforzar la capacidad de Israel de frustrar cualquier posible ataque como para reforzar el mensaje de que apoyará militarmente al país.

Al mismo tiempo, el gobierno de Joe Biden ha intentado impulsar las conversaciones para un alto el fuego en Gaza. El gobierno de Biden y los mediadores árabes tienen prevista una reunión en la región el jueves para intentar avanzar en un acuerdo. Israel ha dicho que enviará a sus negociadores, pero Hamás no ha dicho si participará.

