Preocupa nueva ola de desabasto de medicamentos psiquiátricos

Ante el temor de un desabasto inminente hacen un llamado al Congreso de la Unión para que se impulse una política farmacéutica nacional que asegure la disponibilidad de farmacéuticos evitando el desabasto. Si la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) no atienen rápidamente la problemática de Psicofarma se presentará desabasto nacional, pues la empresa no cuenta con permisos para producirlos y en algunos estados los lotes ya se terminaron.

Indica que no hay manera de conseguir los fármacos en otros lugares debido al con vertimiento de Psicofarma en un monopolio y después ser inhabilitada por la Cofepris; además, al ser liberados algunos lotes se agotaron generando desabasto en diversos sectores. “Se fue volviendo un monopolio porque no hay una política farmacéutica que pueda guiar el rumbo, dictar incentivos, pautas o una estrategia real para evitar que esto suceda. Necesitamos una política farmacéutica nacional para que esto no vuelva a pasar... Fue una solución como un curita, pero el problema ahí sigue. De hecho, en varios estados se han acabado y otra vez regresamos al punto del desabasto”.

¿QUÉ PASÓ CON PSICOFARMA?

En noviembre de 2022, la Cofepris realizó una visita a las fábricas de Psicofarma, empresa mexicana en dedicada a la creación de fármacos, donde se encontró que dicha empresa operaba sin seguir las buenas prácticas que aseguren la calidad de los productos.