Presidente de CNN renunció por no informar de su romance con una ejecutiva

Jeff Zucker renunció a su cargo como presidente de la cadena CNN y presidente de la división de noticias y deportes de WarnerMedia, luego de reconocer que no reveló una relación consensuada con una colega cercana.

“Como parte de la investigación sobre la permanencia de Chris Cuomo en la CNN, fui preguntado sobre una relación consentida con mi colega más cercana”, escribió Zucker en el memorando. “Se me exigió que lo revelara cuándo comenzó, pero no lo hice”.

La relación fue con Allison Gollust, la jefa de mercadotecnia de la cadena, expresó el presentador de CNN Brian Stelter durante una emisión el miércoles, añadiendo que ella permanecía en la compañía.

“Jeff y yo hemos sido amigos cercanos y compañeros profesionales durante más de 20 años”, citó Stelter a Gollust en un comunicado emitido este miércoles. “Recientemente, nuestra relación cambió durante la Covid. Lamento que no lo hayamos revelado en el momento adecuado. Estoy increíblemente orgullosa de mi tiempo en CNN y espero continuar con el gran trabajo que hacemos cada día”.

CNN forma parte de WarnerMedia, propiedad de AT&T, que se escindirá en una transacción de 43 mil millones de dólares con Discovery Inc.

Aunque Zucker había indicado que planeaba retirarse de CNN, se esperaba que desempeñara un papel destacado en la nueva Warner Bros Discovery. Zucker y el director ejecutivo de Discovery, David Zaslav -que dirigirá la nueva empresa- son antiguos colegas y amigos.

Zucker, que se unió a CNN en 2013, tiene una reputación histórica en el negocio de la televisión marcada por el éxito temprano. Fue productor ejecutivo del programa “Today” de la NBC antes de cumplir los 30 años y luego se convirtió en presidente de NBC Entertainment.

Zucker dijo que su relación salió a la luz durante la investigación de la cadena sobre la conducta de Chris Cuomo, un presentador de CNN en horario de máxima audiencia que fue despedido en diciembre por ayudar a su hermano, el exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo, que fue acusado de conducta sexual inapropiada.

Ni Gollust ni Zucker están casados. The Sun informó que ambos están divorciados. Gollust tiene un ex esposo, Billy Hult, y Zucker tiene una ex esposa, Caryn Zucker. Los Zucker se divorciaron en 2018.

