Profeco ‘hablará’ con supermercados por costo de canasta básica, anuncia AMLO

Luego que en el balance semanal que presenta la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) cada lunes, se expuso que el costo de los 24 productos de la canasta básica llegó a reportarse en mil 169.90 pesos en algunas tiendas comerciales, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al titular de dicha dependencia, Ricardo Sheffield, que hable con las cadenas de autoservicio porque “se están pasando”.

Recordó que el acuerdo pactado con el gobierno federal establece que la canasta debe costar mil 39 pesos.

“Hay que hablar con Walmart, Chedraui y Soriana, porque son mil 39 pesos la canasta y no llegan, mejor dicho, se pasan, se están pasando”, dijo el mandatario a Sheffield durante su conferencia de prensa de este lunes en Palacio Nacional.

No obstante, expresó: “yo les creo a ellos (a los empresarios) y estoy seguro de que van a cumplir. Están acomodando porque tienen que dar instrucciones. Aprovecho para decirle a los administradores de las tiendas de Walmart, de Chedraui y de Soriana que haya el compromiso que la canasta no cueste más de mil 39 pesos, la canasta de 24 productos, por si tarda en llegar la instrucción, es que también hay burocracias en estas grandes corporaciones”.

Al subrayar que el plan antiinflacionario “va avanzando”, el jefe del Ejecutivo federal reprochó que tras el anuncio de dicha medida, que incluye otorgar permisos a empresas para importar alimento sin trámites burocráticos y las dependencias como el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria (Senasica) o la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), “ya salió hasta una nota de que se murió una señora en Tapachula por comer carne importada de Panamá”.

Adujo que la oposición es originada por quienes piensan que “si se cierra el mercado se protege a ciertos productores fuertes”, ante lo cual recalcó: “yo estoy a favor de que se impulse la producción nacional, pero lo que más me importa de todo es que no haya carestía, que el pueblo pueda comprar proteína barata, el huevo, la leche, el frijol, el arroz. Entonces, ¿porque no abrir? (el mercado) , entonces ¿somos neoliberales o no somos neoliberales?, ¿o somos neoliberales en los bueyes del compadre, o cuándo nos conviene?”

Explicó que como parte de la estrategia antiinflacionaria se les dio autorización a un grupo de empresas para importar “sin tanto trámite, sin Senasica, sin Cofepris, sin SAT, sin Aduanas, y que ellos se hagan responsables de importar alimentos de calidad, y si hay un alimento malo que causa un daño, ellos van a ser responsables, ese es el acuerdo, para quitar la burocracia, simplificar los trámites y que podamos tener alimentos más baratos”.

Apuntó que a pesar de que México tiene una menor inflación que Estados Unidos y Europa en el sector energético, tiene un índice mayor debido a los costos en alimentos.

