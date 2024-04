Proponen ley para regular la IA, a través del IFT

Añadió que el proyecto de ley plantea otorgar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) “la capacidad de resolver desacuerdos sobre los términos y condiciones no convenidos entre las partes, y con la facultad de imponer multas a quienes violen la ley”.

Además, sugirió la creación de una Comisión Nacional de Inteligencia Artificial, como órgano consultivo del IFT, integrada por “cinco científicos de reconocido prestigio en materia de desarrollo tecnológico y tecnologías de la información”, para proteger los derechos humanos de los usuarios de IA.

También la iniciativa busca establecer reglas de transparencia para prevenir la manipulación de imágenes, sonidos o videos con IA, conocidos como “deepfakes” o “ultrafalsos”.

Así como garantizar los derechos de autor y propiedad intelectual, “como la obligación de que los desarrolladores o proveedores de sistemas de IA deban alcanzar acuerdos con los titulares de los derechos de propiedad intelectual de información o contenido que pretendan utilizar para entrenar sus algoritmos”.

Según se detalla en la exposición de motivos del proyecto, el objetivo es “dar paso a la creación en México del primer marco jurídico” en la materia, que por un lado permita “aprovechar los beneficios que presenta su utilización en los diversos campos de su aplicación, mientras que por el otro se protejan los derechos de terceros, de los usuarios y del público en general”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en febrero un paquete de reformas, que incluyen la desaparición de órganos autónomos como el IFT, cuyas funciones pasarían a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

La iniciativa del senador Monreal está inspirada en la normativa de la Unión Europea, de Chile, así como otros antecedentes relevantes como la demanda en diciembre pasado del periódico The New York Times contra las empresas OpenAI y Microsoft por el uso no autorizado de miles de artículos del medio para entrenar el modelo de lenguaje ChatGPT.

Esta es la segunda propuesta de ley en la materia, luego de que hace casi un año, en mayo pasado, el diputado panista Ignacio Loyola Vera planteó la Ley de Regulación Ética de la Inteligencia Artificial y la Robótica, sin grandes avances desde entonces.

(Con información de EFE)