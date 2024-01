Proponen que el saldo de recargas de celular no expire

México cuenta con una población de 120 millones de personas, y de ellos alrededor de 94 millones son usuarias de teléfono celular, por lo que en la Cámara de Diputados se impulsa una iniciativa para establecer en la ley que las recargas no tengan un periodo de expiración y así combatir prácticas abusivas de las compañías de telecomunicaciones.

En México, el 82.1% de los usuarios de telefonía móvil utilizan el sistema de prepago, a través de tarjetas o recargas. Actualmente, las empresas de telecomunicaciones imponen un periodo de expiración al saldo de estas recargas, lo que obliga a los usuarios a utilizarlo en un plazo determinado antes de que se pierda.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Más días gratis? Telcel y Movistar actualizan vigencias en recargas de 20, 50, 100 y 200 pesos

Ante esta situación, el diputado Leobardo Alcántara Martínez, del Partido del Trabajo, presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión con el objetivo de eliminar la expiración del saldo de recargas de celular.

La iniciativa plantea que el saldo de las recargas para la obtención de servicios móviles de prepago no tenga fecha de expiración.

Esto significa que los usuarios podrán usar su saldo en los tiempos que ellos consideren conveniente y sin el condicionamiento de adquirir una nueva recarga para poder acceder al saldo no utilizado.

Además, la iniciativa plantea que los usuarios de servicios móviles de pospago contratados que no se hayan utilizado en el periodo de facturación en curso se abonen al siguiente periodo de facturación. Esto significa que los usuarios no perderán los servicios que no pudieron utilizar durante determinado mes de facturación, pero que de todas formas tendrán que pagar.

TE PUEDE INTERESAR: Este es el cambio que tendrán los bancos BBVA, Banorte y Santander en México este 2024

La aprobación de esta iniciativa sería un beneficio para los usuarios de telefonía móvil en México, ya que les permitiría:

Utilizar su saldo de recargas en los tiempos que ellos consideren conveniente.

Evitar perder los servicios que no pudieron utilizar en determinado mes de facturación.

La iniciativa fue enviada a la Comisión de Comunicaciones y Transportes para su dictamen. Se espera que sea aprobada en el próximo periodo ordinario de sesiones, que arranca el 1 de febrero.

Con información de medios