Propuestas de alto al fuego y negociación de rehenes entre Israel y Hamás: lo que hay que saber

Las negociaciones continúan, pero las partes discrepan en temas clave, como el destino de los principales líderes de Hamás en la Franja de Gaza.

El director de la CIA está preparado para dar un nuevo impulso a las negociaciones sobre la liberación de rehenes en Gaza y un alto al fuego prolongado, según funcionarios estadounidenses, quienes dijeron que el director de la agencia se reunirá con altos funcionarios israelíes, egipcios y cataríes en Europa.

Los funcionarios esperan zanjar las discrepancias entre Israel y Hamás, especialmente en dos cuestiones: la duración de cualquier pausa en los combates y el destino de los líderes de Hamás en Gaza, según funcionarios informados sobre las conversaciones.

Esta es la situación actual.

¿Cómo van las negociaciones?

Una tregua de una semana en noviembre permitió la liberación de más de 100 de los rehenes secuestrados en el ataque de Hamás del 7 de octubre sobre Israel; 240 prisioneros palestinos fueron liberados como parte de ese acuerdo. Desde entonces, ambas partes han adoptado posiciones aparentemente inamovibles para otro acuerdo similar.

Las conversaciones han avanzado de manera errática, y el líder de la agencia israelí de inteligencia, el Mosad se ha reunido con funcionarios cataríes tanto en Catar como en Europa. Muchos de los líderes políticos de Hamás residen en Catar. Egipto, que colinda con la Franja de Gaza, también ha desempeñado un papel clave.

William Burns, el director de la CIA, se reunirá con altos funcionarios israelíes, egipcios y cataríes, de acuerdo con funcionarios estadounidenses. Dijeron que la aparente disposición de Israel a acordar un cese de hostilidades más larga como parte de cualquier liberación adicional de rehenes ha creado una nueva oportunidad para las negociaciones.

Cualquier nuevo acuerdo probablemente incluirá liberaciones de rehenes por fases, aunque la Casa Blanca espera que un acuerdo más amplio, que lleve a la liberación de los rehenes restantes, pueda ser posible. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para discutir cuestiones delicadas de diplomacia.

En semanas recientes, los mediadores han presentado varios planes, con pocos avances claros. La duración del cese al fuego propuesto ha oscilado entre semanas y meses. Informes de algunas de las propuestas filtradas a la prensa provocaron controversia en Israel, donde políticos de derecha afirmaron que se opondrían a planes que, según ellos, pondrían fin a la guerra de forma prematura.

Brett McGurk, el principal coordinador de Medio Oriente en la Casa Blanca, regresó a la región el domingo para trabajar en la liberación de rehenes, según dos funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato.

¿Qué términos se están considerando para un nuevo alto al fuego?

Funcionarios de Hamás dicen que solo liberarán al resto de los rehenes en Gaza, que se cree que son más de 100, como parte de un alto al fuego integral. Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, dijo el domingo que no aceptaría ningún acuerdo para un alto al fuego permanente que dejara a Hamás en control de Gaza.

Los mediadores propusieron, en un reciente marco para un acuerdo, una liberación por fases de los rehenes restantes y prisioneros palestinos, con el objetivo de lograr un alto al fuego estable, dijeron un alto diplomático occidental y un diplomático regional.

¿Cuáles son los puntos conflictivos?

El mayor obstáculo es si un alto al fuego sería designado como temporal, como el último, o permanente.

Funcionarios israelíes han dado a entender que podrían considerar un alto al fuego permanente si los dirigentes de Hamás en Gaza dejan la franja y se exilian, dijeron los dos diplomáticos.

Autoridades de Hamás han rechazado esa idea. “Hamás y sus líderes están en su tierra, en Gaza”, dijo Husam Badran, un alto funcionario de Hamás, en un mensaje de texto. “No nos iremos”.

Otro posible impedimento para este plan: Netanyahu dijo en noviembre que había instruido al Mosad “para actuar contra los cabecillas de Hamás dondequiera que estén”, lo que probablemente aumenta los temores dentro de Hamás sobre si los líderes estarían menos seguros fuera de Gaza.

¿Qué pasará después de que acabe la guerra?

Otra vía clave de negociación involucra el futuro de la Franja de Gaza después de que cesen los ataques.

Funcionarios del gobierno de Joe Biden han dicho que esperan que la Autoridad Palestina, que administra partes de Cisjordania ocupada por Israel, vuelva a controlar Gaza. Los funcionarios estadounidenses quisieran ver ambas áreas incluidas en un futuro Estado palestino.

Hamás tomó el control de Gaza en 2007 al expulsar a Fatah, el partido rival que domina la Autoridad Palestina. Si Hamás permanece en Gaza después de la guerra, probablemente sería un obstáculo formidable.

En gran medida, Netanyahu ha descartado que la Autoridad Palestina, en su forma actual, vuelva a gobernar Gaza. También ha indicado que se opondría a la creación de un Estado palestino independiente después de la guerra.

Para complicar aún más las cosas, la Autoridad Palestina, liderada por Mahmud Abás, enfrenta desafíos internos importantes. Las encuestas muestran con regularidad que la mayoría de los palestinos quieren que Abás renuncié. Fue elegido por última vez para un mandato de cuatro años en 2005, y sus críticos lo acusan de presidir un régimen cada vez más autocrático que no ha conseguido poner fin al dominio israelí.

