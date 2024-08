Proyecta Sheinbaum invertir 83 mmdp en Trenes

”Y la terminación del Interoceánico, tiene que ver con una línea que va hacia Guatemala, y la otra que va por Tabasco hacia Dos Bocas , es la línea K y la FA, que están también por terminarse”.

Tras reunirse con Gobernadores y Mandatarias del sureste, Sheinbaum precisó que las obras correspondientes al Tren Maya tomarán entre uno y dos años.

Adelantó que la Secretaría de Defensa Nacional -que construyó varios tramos del Tren- estará encargada del proyecto.

”Es uno o dos años, estamos revisando, son cerca de 35 mil millones de pesos de inversión que se requiere para poder hacer el Tren Maya de carga”, apuntó.

”Evidentemente, va por las mismas vías, eso ya incluye lo que va a (Puerto) Progreso, con las mismas vías, pero se requiere una infraestructura adicional”.

”De parques intermodales y de almacenamiento de carga, etcétera, entonces el proyecto ya está, lo tiene también la Secretaría de la Defensa Nacional, ellos lo desarrollarían”, adelantó.

La próxima Presidenta anunció que su Administración buscará concluir este proyecto en un año, aunque el plazo máximo será de dos años.

”Lo que estamos viendo es si se puede cumplir en un año, o son año y medio, dos años, pero máximo serían dos años para que esté funcionando el Tren Maya como tren de carga”, añadió.

En el caso de Interoceánico, abundo la próxima Presidenta, se buscará habilitar dos nuevas líneas para “completar” lo que hizo AMLO.

Este proyecto costará alrededor de 48 mil millones de pesos. ”Son alrededor de 48 mil millones todavía lo que falta en las dos líneas, y todo lo que va adicional al tren, no solamente la vía”, añadió la morenista.

”Y darle viabilidad al Tren Maya ya la propia economía del sur-sureste de nuestro País. Pero además de eso vamos a apoyar a todos los estados para desarrollar sus prioridades”.

”Entonces, estamos definiendo esas prioridades. Vamos a trabajar muy de la mano con los Gobernadores y Gobernadoras del País”, agregó.

REFORMA publicó el 6 de agosto que la rehabilitación de las vías ferroviarias del Tren Transístmico (Línea Z), de Coatzacoalcos a Salina Cruz, crucial para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, costará el doble de lo planeado, y estará terminada en diciembre de 2025.

La paraestatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT) admitió en un documento de abril pasado que no se han podido terminar los trabajos para nivelar el tramo de 227 kilómetros, que iban a costar 8 mil 657 millones de pesos, por lo que ahora, el El gasto final estimado será de 16 mil 630 millones de pesos.

Descarta riesgos

La próxima Presidenta afirmó que ninguno de sus proyectos prioritarios, como la ampliación del Tren Maya , está en riesgo por la volatilidad financiera internacional.

”No vemos riesgo, afortunadamente estos seis años el modelo económico cambió y se puso énfasis en la economía interna, en el desarrollo de nuestro País”, sostuvo.

”Con la globalización económica, evidentemente indicadores, en particular en Estados Unidos sobre el empleo, o recientemente la subida de tasas de interés en Japón, pues evidentemente impactan a todo el mundo, no es solamente México, pero no vemos un riesgo, al revés. . ”, dijo.