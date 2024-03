Que actúe responsablemente: AMLO a abogado de caso Ayotzinapa

“Con todo mi respeto que no se vaya a sentir que es un acto de censura, le pido, convoco al abogado que asesora a los papás y mamás de Ayotzinapa que no caiga en actos de provocación, que actúe con responsabilidad”, expresó.

Durante la conferencia matutina desde las instalaciones de la 21 Zona Militar de Morelia, Michoacán, el mandatario federal señaló que no tiene nada que ver la desaparición de los estudiantes con las actividades de la aspirante presidencial. “Nosotros tenemos la obligación de atender, pero ¿por qué tiene pasarlo a una candidata? ¿Por qué no mejor a todos los candidatos? A la otra candidata o al candidato, son tres, porque nada más a una, ahora sí que ¿de parte de quién?”, cuestionó el jefe del Ejecutivo.

Por su parte, los padres de los 43 normalistas acusan al Gobierno Federal de entorpecer la investigación y se encuentran a las espera de un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

TE PUEDE INTERESAR: Advierte análisis: México está rezagado en equidad de género en dirección de medios

Los familiares de los 43 normalistas acusan al político tabasqueño de no tener voluntad de escuchar su peticiones y que en los diálogos que han sostenido siempre les ha llevado la contra.

“Nos da miedo que el presidente pueda manipular el caso y haga un informe a modo, él no quiere escucharos, siempre nos va a llevar la contra, pero veremos por todas las vías legales que no haga un informe a modo, porque mientras no tenga pruebas palpables y legales no vamos a aceptar lo que nos diga”, indicaron.