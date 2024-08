¿Qué causó la caída de un avión en Brasil?

Para descender a una altitud inferior, los pilotos suelen avisar primero a los controladores aéreos. Pero las autoridades brasileñas dijeron que los pilotos no se comunicaron con los controladores antes del accidente. “En ningún momento la aeronave declaró ningún tipo de emergencia”, dijo Moreno, investigador del accidente.

Si el sistema que avisa de la formación de hielo funcionaba mal, los pilotos deberían haber podido ver el hielo en las alas y los limpiaparabrisas, dijeron. Y si el sistema para romper el hielo fallaba, los pilotos podrían haber bajado la altitud del avión, donde el aire más caliente habría derretido el hielo. “Estamos hablando de Brasil, no de la Antártida”, dijo Cox. La temperatura en el suelo donde se estrelló el avión era de unos 17 grados Celsius.

Sin embargo, según los expertos, la formación de hielo por sí sola no debería provocar que el avión se estrelle. En la mayoría de los casos, los pilotos pueden evitar que el hielo provoque una pérdida, aunque fallen los sistemas del avión.

Cox, piloto e investigador de siniestros, dijo que los datos de vuelo públicos que había disponibles sugerían que el avión viajaba a unos 520 kilómetros por hora cuando su velocidad descendió bruscamente en los minutos anteriores al accidente. La velocidad no disminuía lo suficiente como para provocar una entrada en pérdida, dijo, a menos que la formación de hielo fuera extremadamente grave.

“Todavía no hay una fecha estimada de finalización de este trabajo”, dijo Marcelo Moreno, investigador jefe del accidente en Brasil. “Estamos priorizando la calidad sobre la velocidad”.

El avión transportaba 58 pasajeros y cuatro tripulantes en el vuelo programado de casi dos horas desde Cascavel, Brasil, a São Paulo el viernes cuando se estrelló en una comunidad cerrada de la pequeña ciudad de Vinhedo, poco antes de llegar a su destino. No hubo heridos en tierra.

Los expertos se mostraron desconcertados por la falta de comunicación.

“Quizá intentaron llamar y falló la radio, falló la comunicación”, dijo Joselito Paulo, presidente de la Asociación Brasileña de Seguridad Aérea. “O hicieron la comunicación, pero no fue captada por el control de tráfico aéreo”.

“Si no hubo comunicación”, añadió, “fue algo muy rápido, inesperado”.

Marcel Moura, director de operaciones de VoePass, la aerolínea que operaba el vuelo, dijo a los periodistas que los investigadores analizarían todas las causas posibles.

“El avión es sensible al hielo. Es un punto de partida”, dijo. “Pero aún es muy pronto para hacer un diagnóstico”.

En el lugar del siniestro, dentro de la urbanización cerrada, el sábado, los funcionarios rebuscaron entre los restos para tratar de extraer los cuerpos de las víctimas. El sábado por la tarde habían encontrado a 42 de las 62 personas fallecidas.

Entre los pasajeros del vuelo había al menos cuatro médicos que se dirigían a una conferencia médica, así como profesores universitarios, un DJ, un fisicoculturista y un árbitro de judo, según la prensa local. Todos los pasajeros eran brasileños, aunque tres tenían doble nacionalidad venezolana y uno portuguesa. c. 2024 The New York Times Company.