‘¿Qué cosa es eso’? Fotógrafo captura un OVNI en la coronación de Carlos

La coronación del rey Carlos III fue verdaderamente fuera de este mundo.

Un fotógrafo que capturó el evento histórico afirma haber tomado imágenes de un OVNI, que se vio en el fondo de los aviones Red Arrow de la Royal Air Force haciendo un sobrevuelo de Londres nublado, según el Mirror.

“Hacía mal tiempo, así que no había pájaros en el aire, y realmente no podía ver los aviones, así que no revisé las fotos hasta más tarde”, dijo Simon Balson, un hombre de 59 años que disparó desde el piso 13, de su edificio de apartamentos en Limehouse.

“Sin embargo, cuando lo hice, vi este objeto extraño y pensé ‘¿qué diablos es eso?“

El objeto pequeño y rojizo que capturó (Balson afirma no tener “ni idea” de qué podría ser) se parece más a un corazón de lado y aparentemente se observó sobre los aviones mientras formaban un triángulo que se dirigía hacia el London Mall.

“Mejoré la imagen y traté de aumentar la especificación para ver qué era, parece una bellota flotante o algo así”, dijo.

“Todo lo que pude entender es que tenía un poco de tapa roja, pero no tengo idea de qué podría ser”.

Agregando al fenómeno X Filesque, Balson afirma que ha habido muchos “avistamientos inexplicables” en el este de Londres últimamente.

“Ha habido muchos avistamientos extraños de ‘OVNI’ recientemente, así que pensé que otras personas podrían adivinar qué era”.

El mes pasado, el Pentágono publicó imágenes de un OVNI sobre una zona de combate activo en el Medio Oriente y en enero se vio un extraño objeto con forma de platillo flotando sobre un partido de fútbol en México.