¿Qué hace Claudio Yarto de Caló en el Congreso? Maussan lo presenta como testigo en conferencia OVNI... ¡y hasta se pone a rapear!

Aseguró que desde 1984 ha tenido múltiples avistamientos de objetos no identificados: “he tenido gracias a la tecnología, la oportunidad de grabar muchísimos eventos que pasan. Ahorita ya le envié varios aquí al maestro tlaxcalteco, pero me ha tocado de todo: estelas, cilindros, platillo, de todo tipo y los he podido registrar desde mi casa, porque técnicamente yo vivo en un octavo piso, donde tengo una visión, como 280”.

El vocalista de Caló bromeó con la forma en la que llama a los seres de los Fenómenos Anómalos No Identificados: “Y me dicen y ¿cómo los ves, Yarto? Los llamas, y les digo: nada más le hago Namuun (sic) y de repente les digo no, nada más volteando, para el techo. Yo no tengo ninguna prueba científica, yo tengo los videos y yo en verdad que no creo en los OVNIS, porque creer es dudar, yo sé que existen porque pasan todos los días”.

Dijo que muchos los ha podido grabar, aunque con mala calidad, por lo que le pidió a Maussan que ya le dé una cámara:

“Me dice el señor Maussan, ‘oye pero se ven muy chiquitos’, le digo ‘pues ya afloje la cámara verdad’, Claudito Juan”.