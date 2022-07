PROFECO (Procuraduría Federal del Consumidor) informó que las aerolíneas, desde el 8 de noviembre de 2017, están obligadas a proporcionar a todos sus pasajeros un servicio eficiente y de calidad, así como a respetar e informar a los consumidores de manera veraz, adecuada y clara sus derechos y obligaciones.

CONOCE LOS DERECHOS DEL PASAJERO

Estos son tus derechos como pasajero que debes conocer

-Información y publicidad veraz, comprobable, clara y no inducir a error o confusión

-Tarifas y precios claros y siempre aplicables al momento de comprar el boleto.

-La aerolínea puede ofrecer servicios extra, los cuales siempre serán opcionales, no se puede condicionar la compra de boletos a la contratación obligatoria de estos.

-Devolución del precio del boleto en un lapso de 24 horas siguientes a su compra, en caso de que el pasajero decida no realizar el viaje.

-En caso de retraso o demora, y si el problema se le atribuye a la aerolínea, esta debe compensar al pasajero como mínimo en los siguientes casos:

a) Superior a 1 e inferior a 4 horas: proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos y bebidas.

b)Mayor a 2 pero menor a 4 horas: en caso de descuento, el mismo no debe ser menor al 7.5% del precio del boleto.

DEMORA MAYOR A 4 HORAS O CANCELACIÓN:

Si la aerolínea es responsable, el pasajero tiene la opción de elegir:

a) El reintegro del precio del boleto o la parte no realizada del viaje, más una indemnización no inferior al 25% del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje; o,

b) Transporte sustituto en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto; o

c) Transporte en fecha posterior al mismo destino y una indemnización no inferior al 25% del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje.

-En caso de retrasos, demoras o cancelaciones, el pasajero debe tener acceso, como mínimo y sin cargo a llamadas telefónicas y correo electrónico sin cargo.