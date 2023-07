¿Qué son los OOPArts?... Misteriosos objetos encontrados en la Tierra fuera de su tiempo; desde el Mecanismo de Anticitera hasta baterías en el año 250 A.C. (videos)

En los años sesenta, Ivan T. Sanderson acuñó un nuevo término: OOPArt, Out Of Place Artifact, ‘artefacto fuera de lugar’. Con él calificaba aquellos objetos arqueológicos y tecnologías ancestrales que no parecían corresponder a la época donde habían sido encontrados.

A partir de ahí, muchos autores postularon la idea de que habíamos sido instruidos por extraterrestres; existió otra Humanidad, muy evolucionada, antes de la nuestra o que la Tierra tenía tan sólo unos pocos miles de años, como asegura la Biblia.