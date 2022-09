¿Quién es Daniel Tabe?... padre de alcalde panista quien amagó con cuchillo a funcionario de la 4T; pide disculpas (video)

“Lamento mucho mi conducta de hoy, nunca fue mi intención hacerle daño a alguien. Sinceramente sentí mucho coraje de que me clausuraran mi negocio que me ha costado muchos años de trabajo”, expresó Daniel Tabe en un video publicado a través de redes sociales.

Del mismo modo, expresó que las personas que lo conocen saben el tiempo que ha invertido en hacer crecer su negocio y aprovechó para ofrecer una disculpa a los verificadores del Invea.

“La gente que me conoce sabe perfectamente bien cuánto tiempo me ha llevado construir este negocio pero, nada justifica lo que hice. Me siento muy arrepentido y le ofrezco una disculpa a los verificadores que solo hacían su trabajo. De verdad me arrepiento, no va con mi personalidad”, aseguró.

¿Quién es Daniel Tabe Tabe?

El padre del alcalde de Miguel Hidalgo nació en Tlalpan, Ciudad de México.

Estudió la carrera de Químico Fármaco Biólogo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla de 1968 a 1973.

A partir de 1974 trabajó como químico en el Instituto Mexicano del Seguro Social durante 30 años hasta 2004.