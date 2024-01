¿Quién es Kass Quezada, la influencer que narró su relación tóxica y fue amenazada después de denunciar a su ex pareja por abuso?

La situación se tornó violenta en una fiesta, cuando su exnovio estuvo a punto de golpearla, sumiéndola en la depresión y provocándole problemas de anemia. Su relato incluye frases humillantes y manipuladoras que le fueron dirigidas durante ese tiempo.

“En la peda empecé a decir: ‘con razón los hombres le pegan a las mujeres borrachos’. Pido ayuda, que no se enteren mis amigas, que nadie sepa, pero necesito que alguien me diga cómo irme de aquí porque me van a golpear. Dejé de comer, me dio depresión, me dio anemia, o sea mal. Me dijo: ‘¿sabes cuál es tu problema?, que tú no respetas a los hombres y como no sabes respetar a los hombres, nunca vas a poder estar con nadie’”, contó la influencer.

En medio del llanto, Quesito Oaxaca compartió cómo se sintió sola y desesperada, llegando incluso a expresarle a su padre que no creía poder estar con alguien. Su padre le dio palabras de aliento, diciéndole que debía buscar a alguien completo para que no le roben su propia completitud.

“Le dije a mi papá: ‘yo creo que sirvo para trabajar, pero ya entendí que jamás voy a poder estar con nadie’, y mi papá me dijo: ‘tienes que conseguir una persona completa para que no te robe la tuya’”.