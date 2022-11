Y es que al inicio, los amigos de Shanquella le dijeron a la familia de la joven de 25 años que murió por congestión alcohólica , versión que no fue del todo aceptada por Salamondra, madre de la estilista.

¿Qué le pasó a Shanquella Robinson?

La muerte de la joven se convirtió en tendencia esta semana, tras la difusión de un vídeo en el que se puede ver a dos mujeres discutiendo en la habitación de un hotel. El vídeo habría sido grabado por un hombre, de los tres que acompañaron a Shanquella en el viaje.

Se presume que la joven que es golpeada brutalmente por la otra mujer, que al parecer es una de sus amigas, es Shanquella.

En el video se puede observar el interior de una habitación, el club San José del Cabo, en donde dos mujeres se encuentran discutiendo, una de ellas tiene un vestido y un tipo gorro en la cabeza, además tiene una complexión robusta, mientras que la otra tiene una complexión delgada y al parecer se encuentra desnuda.

La mujer de vestido sostiene a la otra del cabello mientras comienza a golpearla en repetidas ocasiones, cuando la suelta comienza a impactar sus puños en la nuca de la mujer delgada, posteriormente la agarra del cuello para girarla y cambiarla en el suelo. Una vez en el suelo la mujer se quita el gorro, continúa cacheteando en la cabeza y termina por darle una patada, posteriormente se retira y continúa gritando.

Por el momento se desconoce el origen del enfrentamiento, y aunque no se han revelado más datos de la investigación sobre la muerte de Shanquella, se sabe que su cuerpo presentaba lesiones en la columna vertebral y le habrían roto el cuello.

¿Quién es Daejhanae Jackson?

En las mismas redes sociales se identificó a Daejhanae Jackson como la amiga y presunta agresora de Shanquella. Las mujeres viajaron a México para divertirse con sus amigos, a quienes familiares y amigos identificaron como Khalil, Winter Donovan, Alysse Hyatt y Nazar Wiggings.

Daejhanae Jackson, quien se define como una “aspirante a profesional de la salud”, eliminó sus redes sociales, una vez que el caso se hizo viral; lo mismo que los otros cinco señalados. Se presume que en el vídeo, en el que se escucha a los hombres alentando a las mujeres a pelear, los amigos se encontraban ebrios y se especula que también habrían consumido otras sustancias.

Hasta el momento no se sabe si todos los señalados están siendo investigados, pues reportaron a Shanquella como desaparecida tras una noche de fiesta, afirmando que no recordaban nada debido a los efectos del alcohol. No obstante, habrían caído en contradicciones una vez que la familia solicitó el seguimiento de las autoridades estadounidenses para apoyar a las labores que ya se realizan en México por el caso.

Mientras tanto, en redes sociales el Shanquella Robinson se suma a los clamores de justicia, ante lo que se considera un asesinato entre amigos, lo que recuerda a otros tantos casos similares como lo ha sido recientemente el de Ariadna Fernanda y Debanhi Escobar (cuyo caso se investiga como feminicidio, tras una salida de fiesta con sus amigos).