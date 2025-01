Presenta Netflix la nueva serie Stop-Motion ‘My Melody & Kuromi’ ¿Cuál es su relación con Hello Kitty?

En el mes de julio Netflix nos presentará la serie de animación Stop-Motion “My Melody & Kuromi”, escrita por Shuko Nemoto, dirigida por el japonés Tomoki Misato, producida Toruku (parte de WIT Studio) y basada en los famosos personajes de la compañía Sanrio, creadora del icono global Hello Kitty .

El anuncio fue confirmado por sus propias plataformas en sus diferentes redes sociales, en donde acompañado de un breve primer vistazo que ha emocionado a los usuarios, debido a que la última serie propia del personaje ‘My Melody’ finalizó en 2010. Sin embargo, el personaje sigue participando en series como ‘Hello Kitty & Amigos’ (2020 - actualidad) y en ‘Hello Kitty & Amigos Supercut Adventures’ (2022 - actualidad).

Este 2025 se cumplen 50 años desde la primera aparición de ‘My Melody’ en 1975, personaje creado por Yasuko Matsumoto; por otro lado, la introducción de Kuromi cumple 20 años desde su primer vistazo en el año 2005 por lo que Netflix le apuesta a que la serie llegue a su plataforma en julio de este año pese a que no se ha revelado el número exacto de episodios ni su duración .