¿Quiénes son los donantes más importantes de Trump y Harris?

En la política presidencial estadounidense, las campañas están impulsadas por multimillonarios. Aquí hay un repaso a los donantes más influyentes.

En la recaudación de fondos presidenciales de estos días, los donantes que más importan son los muy pequeños y los muy, muy grandes.

Los muy pequeños son la fuente de vida de las campañas, se cultivan correo electrónico tras correo electrónico y se les persigue para que hagan donaciones recurrentes.

Pero los muy, muy grandes pueden hacer contribuciones que eclipsan a un millón de pequeños donantes.

Las campañas de la vicepresidenta Kamala Harris y del expresidente Donald Trump, sumadas a sus super PAC, han recaudado 1300 millones de dólares, y eso sin contar el dinero obtenido por organizaciones de “dinero oscuro” que participan activamente en la carrera presidencial y no revelan sus donantes.

En los dos últimos meses de las elecciones, los donantes suelen firmar algunos de los cheques más importantes de la campaña. Así que solo estamos empezando.

He aquí un vistazo a los multimillonarios que están impulsando las campañas.

Los donantes más importantes de Trump

Trump no ha añadido muchos nuevos megadonantes a su redil desde su campaña de 2020. Él mismo no ha viajado a muchos eventos de recaudación de fondos en todo el país, un punto de frustración para algunos de sus recaudadores de fondos que a veces tienen que viajar a las propias propiedades de Trump para tener acceso al candidato. Algunos donantes republicanos tradicionales que se sienten incómodos con Trump están centrando sus energías en las campañas electorales.

Pero Trump, desde 2016, ha transformado la clase de contribuyentes republicanos, desarrollando una red de peculiares grandes donantes leales a él.

Tim Mellon

No hay donante que haya gastado públicamente más para Trump este ciclo que Timothy Mellon, heredero de la fortuna bancaria Mellon. Ha invertido más de 125 millones de dólares en la campaña de Trump, y solo estamos en septiembre.

Mellon, un hombre de negocios solitario, irrumpió en la escena de los donantes políticos aparentemente de la nada. Y aunque casi no tiene relación con Trump, ha financiado gran parte de MAGA Inc, un super PAC, proporcionando casi la mitad del dinero total que ha recaudado este ciclo.

Mellon también es amigo de Robert F. Kennedy Jr. y puso 25 millones de dólares en un super PAC pro-Kennedy, convirtiéndose en el mayor donante revelado de este ciclo.

Elon Musk

El ascenso de Elon Musk como donante político ha sido una de las historias más extraordinarias de la campaña de 2024. Musk, propietario de la plataforma de medios sociales X y director ejecutivo de Tesla, nunca había mostrado mucho interés por la política, y sus propias inclinaciones eran liberales. Pero esta primavera decidió fundar un comité independiente de campaña que tenía la gran ambición de gastar 180 millones de dólares en transformar el programa de organización de campaña del Partido Republicano.

Tuvo un comienzo difícil. Pero hay tiempo, y Musk ha traído un nuevo liderazgo, incluyendo un nuevo ayudante personal para apoyarlo a tomar decisiones políticas. Musk, como mínimo, es alguien con quien Trump habla y a quien escucha: el expresidente siguió el consejo de Musk para elegir a JD Vance como su compañero de fórmula, y Musk parece haber llevado a Trump a suavizar su hostilidad hacia los vehículos eléctricos.

Miriam Adelson

Miriam Adelson, ferviente partidaria de Israel, decidió a principios de este año romper con el resto del mundo Trump y crear su propio super PAC. Tiene previsto invertir más de 100 millones de dólares en el grupo.

Adelson recibió algunas críticas de Trump pocos días después de reunirse con él en la Convención Nacional Republicana en julio, provocando su ira porque está trabajando con operativos republicanos más tradicionales. Sin embargo, Trump la elogió en un acto reciente centrado en el antisemitismo, en el que intervino Adelson.

Dick y Liz Uihlein

Dick y Liz Uihlein, fundadores de la compañía naviera ULine, son conservadores acérrimos y han sido durante mucho tiempo importantes donantes de la organización antiimpuestos Club for Growth. Por eso se sintieron atraídos por la campaña presidencial del gobernador Ron DeSantis durante las primarias republicanas.

Pero son jugadores de equipo, y han vuelto al redil de Trump. Al igual que Adelson, la pareja se reunió con Trump en la Convención Nacional Republicana, según una persona informada sobre su reunión.

Linda McMahon

Linda McMahon es una vieja amiga de Trump y una de sus principales donantes. Trump la nombró directora de la Agencia Federal de Pequeños Negocios cuando era presidente y le concedió un espacio para hablar en la Convención Nacional Republicana. Otra noche, acompañó a Trump en su palco de la convención.

Su poder no procede solo de su dinero, sino también de su papel: se une a otro importante donante de Trump, Howard Lutnick, director ejecutivo de Cantor Fitzgerald, como uno de los copresidentes del esfuerzo de transición de Trump.

Los donantes más importantes de Harris

Ha habido una consolidación significativa en el mundo de los megadonantes demócratas desde 2020, ya que hay pocos nuevos grandes jugadores como Sam Bankman-Fried, quien irrumpió en la política demócrata en 2022 y fue condenado por fraude y delitos relacionados en 2023.

Pero la decisión del presidente Joe Biden de abandonar la carrera y el rápido respaldo de los demócratas a Harris ha energizado a algunas donantes femeninas, personas que no fueron particularmente activas en la campaña de Biden, pero que podrían serlo en una campaña de Harris.

He aquí quiénes son las personas más importantes.

Reid Hoffman

Reid Hoffman, el cofundador de LinkedIn, se ha transformado en una criatura política implacable desde la elección de Trump en 2016. En un momento dado dijo a otros donantes durante la campaña de 2020 que saldría de reuniones de la junta directiva si la política estadounidense lo exigiera.

Además de ser uno de los principales donantes demócratas del país, Hoffman también ha surgido como un confidente para otros demócratas ricos en Silicon Valley que buscan hacer donaciones políticas.

George y Alex Soros

George Soros lleva mucho tiempo haciendo donaciones para apoyar a los demócratas.

La novedad es que hay otro Soros que también realiza donaciones: Alex, el hijo de Soros. Alex Soros está igual o más interesado en la política estadounidense que su padre. Alex Soros está comprometido con Huma Abedin, asesora durante muchos años de la ex secretaria de Estado Hillary Clinton.

La familia Soros suele pertenecer a la vieja guardia de la política demócrata de grandes fortunas: George Soros apoya a los grupos más orientados al establishment y le gusta financiar organizaciones que intentan generar cambios a largo plazo.

Mike Bloomberg

“¿Dónde está Mike?” es una pregunta que los demócratas se hacen habitualmente por estas fechas. Bloomberg, empresario y exalcalde de Nueva York, ha mantenido una relación fría con Biden y todavía no ha invertido tanto como suele en las elecciones presidenciales de 2024.

Pero tiende a ser un donante muy tardío, a menudo financiando un último esfuerzo que para el verano no se ha hecho evidente.

Dustin Moskovitz

Dustin Moskovitz puede ser la única persona en esta lista que aún no ha donado significativamente para apoyar a Harris. Pero se espera que Moskovitz, el mayor donante en el movimiento caritativo conocido como altruismo eficaz, haga un cheque importante en los últimos meses de esta carrera a Future Forward, el grupo demócrata que sembró con decenas de millones de dólares en 2020.

Moskovitz, uno de los fundadores de Facebook, no es muy conocido fuera de Silicon Valley, pero cuenta con un equipo de asesores políticos que ejercen una influencia significativa en los círculos de donantes.

En los últimos meses, Moskovitz se ha convertido en una de las principales voces anti-Musk de Silicon Valley y ha expresado su alarma por el giro a la derecha de algunos miembros de la comunidad tecnológica.

Jeffrey Katzenberg

Jeffrey Katzenberg, expresidente de Walt Disney Studios, no es tan rico como los demás de esta lista, pero su influencia procede de su acceso a la campaña de Harris. Katzenberg, un extraordinario recaudador de fondos políticos en Hollywood durante décadas, se convirtió en uno de los copresidentes de la campaña nacional de Biden y ha permanecido en ese papel ahora que Harris lidera la candidatura.

