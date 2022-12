Razones políticas frenaron caso contra Cienfuegos, señala el NYT

El exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda se encuentra una vez más en controversia debido a que la Fiscalía General de Estados Unidos cuenta con nuevos indicios que pueden demostrar posibles nexos de este exfuncionario con grupos delictivos.

Lo anterior parece ser un tema a tratar, sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente de EU, Joe Biden han acordado abandonar el tema por completo debido a “razones políticas”, de acuerdo con el diario estadounidense The New York Times.

Salvador Cienfuegos fue detenido por la ley el 15 de octubre del 2020 en Estados Unidos donde se encontraba en un viaje a la ciudad de Los Ángeles, California, sin embargo, el exmando militar volvió el 19 de noviembre del mismo año al país.

Posterior a lo antes señalado, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo exonero de todos los cargos e investigaciones en su contra el 14 de enero de 2021 a los que estaba siendo sometido en EU.

Es así que existe una investigación realizada por el periodista Tim Golden, llamada “The Cienfuegos affair: Inside the case that upended the drug war in Mexico” y la cual se encuentra basada en entrevistas con funcionarios que se encuentran activos, así como con servidores públicos y archivos no revelados antes en donde se puede poner en evidencia las presuntas negociaciones entre autoridades y presuntos delincuentes.

Asimismo, el reportaje realizado por Tim Golden, ha puntualizado que las autoridades del Distrito Este de Nueva York propuso acusar de nuevo a Cienfuegos Zepeda sobre nuevos cargos en su contra debido a la existencia de nuevas pruebas que detallaban que en efecto el exmando militar se reunió en diversas ocasiones de forma personal con tres narcotraficantes para hablar respecto a la protección de diversos cargamentos de drogas.

“Tenían otros testigos que podrían iluminar los supuestos tratos del general con los Beltrán Leyva. Pero los funcionarios del Departamento de Justicia rechazaron la idea de un nuevo jurado”, indicó el reportaje de Tim Golden.

Debido a lo expuesto en dicho trabajo en torno a las acusaciones contra Cienfuegos, se concluyó que los intereses políticos son más fuertes que la lucha contra la corrupción principalmente en México, así como también en Estados Unidos.

Asimismo se puntualizó que tanto la seguridad nacional de México como de Estados Unidos se encuentran ante un peligro latente ya que se encuentran amenazadas por el crimen organizado.

“El gobierno mexicano se ha alejado de enfrentar a las bandas criminales sin reducir su poder o violencia. La pérdida de confianza entre los dos gobiernos ha socavado los ya problemáticos esfuerzos para reformar el sistema de justicia mexicano. Muchos analistas vieron la exoneración de Cienfuegos como un mensaje especialmente poderoso de impunidad para los militares justo cuando estaban tomando un control aún mayor de la aplicación de la ley”, señaló el reportaje.