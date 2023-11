Reacciona AMLO a supuesta división en Morena: ‘no pasa nada, nada, nada...’

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que exista un conflicto entre los aspirantes a la candidatura por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, “no pasa nada, nada, nada, si se le pregunta a la gente”, afirmó.

En los últimos días surgieron versiones de supuestas divisiones dentro de esta fuerza política para la elección de la coordinadora o coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en la capital mexicana.

Clara Brugada, Omar García Harfuch, Hugo López-Gatell y Mariana Boy, son los aspirantes a la coordinación de la 4T y el presidente señaló que no existen roces entre estos perfiles.

“En el caso de la definición de los coordinadores para el próximo año, parece que en la Ciudad de México se está complicando. ¿Usted qué sabe al respecto?”, cuestionaron a López Obrador en la conferencia matutina.

“Pues lo que saben ustedes, porque me entero por los periódicos y por las redes”, respondió el presidente mexicano.

“No pasa nada, si se le pregunta a la gente. Para no equivocarse, lo mejor es preguntar y que no haya dedazo, que no haya imposición”, añadió.