La noche de este jueves, la propia Elba Esther Gordillo confirmó esa alianza de la que hoy se declara “decepcionada”.

Entrevistada por el periodista Carlos Loret de Mola, Elba Esther Gordillo hizo un recuento sobre cómo fue su captura y posterior liberación. Además, habla sobre su alejamiento del círculo cercano a Enrique Peña Nieto y su decepción por haber dado su apoyo con votos del magisterio al presidente López Obrador.

“Con López Obrador, qué, ¿es amor odio la relación?”, cuestionó Loret.

“Ni amor ni odio, decepción”, respondió la maestra.

Loret le hizo un recuento de las ocasiones en que el mandatario ha catalogado a la maestra como corrupta pero se valió de ella para obtener votos del SNTE en la elección de 2018.

“Él empezó catalogándola como una de las personas más corruptas y dañinas para este país, y luego fue su aliada electoral y apenas hace unos días en la mañanera volvió a arremeter contra usted y ya volvió al baúl de los corruptos”.

La maestra respondió que el mandatario ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, sobre la corrupción en la que se ve envuelto el mandatario.

“Pues por que para él lo que no es él es malo y lo que no adula el es malo y creo que está rotundamente equivocado como diría alguien, ve la paja en el ojo ajeno pero no ve la viga que trae”.

La maestra dio a entrever que López Obrador era sinónimo de corrupción y miente desde la presidencia.

“El tema de sus adjetivos hoy ya no me ofende porque es corrupto también el que miente, es corrupto el que no ejerce el poder en servicio de los demás, es corrupto el que solapa a su familia en ilícitos y sobre todo es corrupto cuando los valores y los principios a los que se comprometió uno no los cumple”

Sobre su liberación de la cárcel que coincidió con la investidura de AMLO la maestra dijo que no tuvo nada que ver el mandatario sino la ley.

“Si claro, pero no tuvo nada que ver, no hubo un acuerdo político, yo nunca he hablado con López Obrador”, aclaró la maestra.