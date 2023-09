Rechaza AMLO propuesta para demoler la casa de Xóchitl: somos adversarios, no enemigos

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la propuesta hecha por Morena de demoler la casa de la aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, porque supuestamente se construyó sin permisos.

Durante su mañanera de hoy, el mandatario llamó a no hacer campaña de linchamiento, pues dijo que fue lo que él padeció por mucho tiempo, y sería actuar en contra de los principios de Morena.

TE PUEDE INTERESAR: Aunque casa de Gálvez no cuenta con autorización de uso, no amerita demolición, confirma alcaldía

“Una vez sacaron en Televisa y creo que en la otra televisora, Azteca, Televisa no tengo duda, un mensaje comparándome con Hitler y Stalin, no sé por qué razón, por oponerme a algo, creo que por la privatización del petróleo, hicieron una campaña.

“Entonces nosotros no podemos no debemos, sería ir en contra de nuestros principios hacer lo mismo, no debe haber campañas de linchamiento porque nosotros padecimos eso, es más todavía, pero no vamos a responder de la misma manera”, expresó en la conferencia de prensa.