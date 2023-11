Rechaza familia de magistrade Ociel Baena versión de la Fiscalía de Aguascalientes

La familia del magistrade electoral de Aguascalientes, Jesús Ociel Baena, -sobre todo su padre- rechazan la versión emitida por la Fiscalía General de Justicia del Estado sobre que el activista de la comunidad LGBT+ fue asesinado por su pareja, quien después se quitó la vida.

El padre del magistrade electoral señaló que ha tratado de no escuchar las versiones de los medios para “no contaminarse”, aunque le ha llegado por terceros las declaraciones del fiscal; esto durante la ceremonia llevada a cabo en la sede del Tribunal Electoral del Estado, donde se rindió homenaje a Ociel Baena.

“Es una falta de respeto a la inteligencia, no nada más de nosotros, sino de todas las personas con un poquito de intelecto. No es cierto lo que ellos están manejando y sería una vergüenza dejar a esa justicia que emita un juicio que no es correcto y que la mayoría no lo cree. Ojalá algún día mi hijo, desde donde esté, vea que su lucha no fue en balde. Te amo, mi vida”, dijo Juan Baena entre lágrimas para medios de comunicación.

La teoría oficial dada por la Fiscalía señala que Dorian Daniel Nieves Herrera mató a su pareja Jesús Ociel Baena Saucedo y después se suicidó.

“Queremos justicia, que limpien su nombre, porque es falso todo lo que están diciendo, ellos eran unas personas muy tranquilas, muy pacíficas, se querían mucho. En ellos no existía la maldad, es falso todo eso (que afirma la Fiscalía de Aguascalientes), ellos acababan de llegar de su viaje de Oaxaca juntos, felices, contentos;

“Nosotros hablamos con él (Jesús Ociel) el domingo en la noche, llegando del Aeropuerto, estaban contentos los dos, eran felices como siempre”, dijo a medios la hermana del Magistrade, Cinthya Baena.

¿QUÉ DIJO EL FISCAL?

Jesús Figueroa Ortega, fiscal general de Aguascalientes, mencionó en una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva que no se encontraron indicios de que una tercera haya participado en el hecho; así como que en el cuerpo se encontraron al menos 20 heridas hechas con un objeto punzocortante.

“Pensamos que inició una discusión de ellos en la recámara (en el segundo piso), y desciende el magistrade, va herido y la herida número 20 es la mortal, la provocada en la yugular, en su cuello, es la que provoca el sangrado abundante. Vemos un homicidio, y vemos que en los dedos de la mano de su pareja tiene heridas, en tres de sus dedos tiene heridas de la navaja”, aseguró.

¿FUE UN HOMICIDIO Y SUICIDIO?

Las primeras investigaciones refieren que la pareja llegó en la madrugada sin una pelea evidente, después en el interior se registró el ataque de Nieves a Baena, según cámaras del domicilio.

”Son mentiras, no es cierto, nosotros hablamos con ellos, mis papás siempre estaban al pendiente de ellos, de cómo les iba en el viaje, cómo estaban, por las amenazas que él había recibido cuatro días antes. Ellos se querían mucho, eran muy felices, era una pareja muy estable, ya llevaban mucho tiempo juntos con muchos planes a futuro”, añadió Cinthya entre lágrimas.

Cinthya Baena agregó que tras las amenazas a su hermano, la familia le pidió que tuviera precaución.

“Siempre le pedíamos que se cuidara, pero nunca quiso alejarse [...] lo vamos a recordar con mucho amor por todo su esfuerzo y toda la batalla que le llamaba. [...] era una precaución por él, era una batalla muy difícil que él llevaba en contra de todos y con la ayuda de muchos”, expuso su familiar.

La hermana del Magistrade indicó que por ahora la familia no ha tenido comunicación con la Fiscalía de Aguascalientes, por lo que no cuentan con información oficial sobre lo que pasó con la pareja.

“No hemos hablado con nadie, con nadie hemos tenido acercamiento ni respuestas, no nos han avisado nada, no hemos hablado con ellos”, mencionó.

(Con información de Reforma)