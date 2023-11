Imágenes de las miles de personas piden justicia para el magistrade e una influyente figura LGBTQ+, Jesús Ociel Baena

Ciudad de México- Baena se convirtió en la primera persona abiertamente no binaria en asumir un cargo judicial en México, en el Tribunal Electoral estatal de Aguascalientes, con lo que logró romper barreras en un país en donde los miembros de la comunidad LGBTQ+ son con frecuencia objeto de violencia.

Se considera Baena fue la primera persona no binaria en Latinoamérica en asumir un cargo judicial; no solo consiguió traspasar esta barrera, ya que Baena en junio pasado fue parte de un pequeño grupo de personas que recibieron los primeros pasaportes no binarios emitidos en México.