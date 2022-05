Recibe AMLO invitación formal a Cumbre de las Américas

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el pasado miércoles recibió su invitación para asistir a la Cumbre de las Américas, programada para Los Ángeles. Dijo que averiguara por qué le llegó la misiva tan tarde.

En conferencia mañanera, AMLO reveló que la invitación está fechada desde hace cinco días: “Me llegó ayer la invitación, está fechada, como que está mal el correo, porque está fechada desde hace 5 días, pero me llegó ayer, ya voy a averiguar por qué tan tarde”.

Además destacó que este viernes podría definir si acudirá o no a la Cumbre organizada por Estados Unidos, que dependerá de si invitan o no a todos los países de Latinoamérica.

“Mañana es probable, no lo aseguro, vamos a definir ya la situación sobre la cumbre mañana en la mañana, es probable, porque estamos valorando. Depende de que inviten a todos, el que no quiera ir que no vaya”, indicó AMLO.