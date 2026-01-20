Saraperos se medirá a Tecos de Dos Laredos en Pretemporada rumbo a la LMB 2026

Saraperos
/ 20 enero 2026
    Saraperos se medirá a Tecos de Dos Laredos en Pretemporada rumbo a la LMB 2026
    Saraperos de Saltillo y Tecos de los Dos Laredos se medirán en juegos clave de pretemporada, en una serie que servirá como ensayo general antes del arranque de la campaña 2026 de la LMB. FOTO: TECOS DOS LAREDOS

La Nave Verde enfrentará a los fronterizos en dos juegos de exhibición, el 8 de abril en Coahuila y el 9 en Laredo

Los Saraperos de Saltillo tendrán un papel clave dentro de la recta final de la pretemporada de los Tecos de los Dos Laredos, al protagonizar una serie de dos juegos de exhibición programados para la segunda semana de abril, justo en la antesala del arranque de la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol.

La novena binacional iniciará su preparación el martes 10 de marzo en el Uni-Trade Stadium, con más de un mes de trabajos de pretemporada enfocados en llegar en óptimas condiciones al inicio de la campaña regular, pactado para el viernes 17 de abril.

Tras 11 días consecutivos de entrenamientos, Tecos disputará sus primeros encuentros de preparación ante Acereros de Monclova los días 21 y 22 de marzo, además de una intensa agenda frente a Sultanes de Monterrey y nuevos duelos ante los acereros en los primeros días de abril.

Dentro de ese calendario, los enfrentamientos ante Saraperos destacan por su relevancia competitiva.

El primero se celebrará el miércoles 8 de abril en territorio coahuilense, mientras que el segundo tendrá lugar el jueves 9 en Laredo, Texas.

Estos duelos servirán como una prueba directa para ambas novenas del norte del país, que buscan afinar detalles tácticos, rotaciones de pitcheo y orden al bat antes del inicio oficial del campeonato.

Para la Nave Verde, estos juegos representan una oportunidad de medirse ante un rival de alto nivel y llegar con ritmo a la temporada.

Previo a estos compromisos, Tecos también tendrá actividades sociales, como la clínica de béisbol para niños y jóvenes en el Parque La Junta y el tradicional juego a beneficio del DIF Nuevo Laredo, ambos programados para el martes 7 de abril.

Posteriormente, los fronterizos cerrarán su preparación con encuentros ante Monclova y una serie de exhibición frente a Charros de Jalisco en Reynosa, antes de viajar a Aguascalientes para abrir temporada ante Rieleros.

Aunque los rivales ya están confirmados, los horarios de los juegos de preparación, incluidos los duelos frente a Saraperos de Saltillo, se definirán en los próximos días, de acuerdo con la gerencia deportiva encabezada por Kelvis Flete.

Con una pretemporada exigente y cargada de enfrentamientos regionales, los Tecos buscan mantenerse como protagonistas del circuito, mientras que Saraperos aprovechará estos choques para fortalecer su preparación rumbo a la campaña 2026.

