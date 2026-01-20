Saraperos se medirá a Tecos de Dos Laredos en Pretemporada rumbo a la LMB 2026

Los Saraperos de Saltillo tendrán un papel clave dentro de la recta final de la pretemporada de los Tecos de los Dos Laredos, al protagonizar una serie de dos juegos de exhibición programados para la segunda semana de abril, justo en la antesala del arranque de la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol.

La novena binacional iniciará su preparación el martes 10 de marzo en el Uni-Trade Stadium, con más de un mes de trabajos de pretemporada enfocados en llegar en óptimas condiciones al inicio de la campaña regular, pactado para el viernes 17 de abril.

Tras 11 días consecutivos de entrenamientos, Tecos disputará sus primeros encuentros de preparación ante Acereros de Monclova los días 21 y 22 de marzo, además de una intensa agenda frente a Sultanes de Monterrey y nuevos duelos ante los acereros en los primeros días de abril.

Dentro de ese calendario, los enfrentamientos ante Saraperos destacan por su relevancia competitiva.

El primero se celebrará el miércoles 8 de abril en territorio coahuilense, mientras que el segundo tendrá lugar el jueves 9 en Laredo, Texas.

Estos duelos servirán como una prueba directa para ambas novenas del norte del país, que buscan afinar detalles tácticos, rotaciones de pitcheo y orden al bat antes del inicio oficial del campeonato.