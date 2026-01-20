$!Localizan siete fosas y al menos 14 cuerpos en la Reserva Miguel Alemán, en Mexicali

Hasta el momento, han sido localizadas siete fosas clandestinas y al menos 14 cuerpos en la Reserva Miguel Alemán, ubicada en el municipio de Mexicali, Baja California. Los hallazgos se registraron tras alertas emitidas por colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, lo que derivó en la intensificación de las labores en esta área. La cifra se dio a conocer en el contexto de la presión ejercida por el Colectivo Madres Unidas y Fuertes Oficial, que en los últimos días ha documentado distintos indicios localizados en la zona. Cabe recordar que, en otro punto de la misma reserva, ya se habían encontrado al menos 15 restos humanos en julio de 2023, hasta que las labores fueron interrumpidas. TE PUEDE INTERESAR: Colectivo de Lirios Buscadores, presuntamente, identifica el cuerpo sin vida de Tayron Paredes AUTORIDADES Y COLECTIVO CONFIRMAN EL HALLAZGO DE NUEVAS FOSAS CLANDESTINAS EN MEXICALI Este lunes 19 de enero, autoridades participantes en los operativos, así como integrantes de los colectivos de búsqueda, confirmaron el nuevo hallazgo de fosas en la reserva. De manera general, actualmente existen dos puntos en revisión: uno en la Reserva Miguel Alemán y otro en la zona oriente, específicamente en las inmediaciones del panteón municipal “El Centinela”. El área donde se realizan los trabajos colinda con San Luis Río Colorado, Sonora, lo que ha requerido la ampliación del perímetro de revisión.

OPERATIVOS REANUDADOS A INICIOS DE ENERO LOGRAN LA LOCALIZACIÓN DE RESTOS ÓSEOS Y PRENDAS DE VESTIR Las búsquedas en esta zona fueron retomadas desde el 8 de enero y en ellas participan de manera coordinada la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), la Comisión de Búsqueda, la Dirección de Seguridad Pública, la Guardia Nacional, las Fuerzas Estatales de Seguridad Ciudadana (FESC) y los colectivos de personas buscadoras. Durante estas dos semanas de labores, se han localizado cráneos, restos óseos, prendas de vestir, casquillos percutidos, así como un radio tipo walkie-talkie, entre otros indicios que forman parte de las diligencias ministeriales. CONFIRMA COLECTIVO LA LOCALIZACIÓN DE UNA SÉPTIMA FOSA CLANDESTINA Durante la tarde del lunes, la cuenta oficial de Madres Unidas y Fuertes confirmó la detección de una séptima fosa clandestina mediante un mensaje difundido en redes sociales, en el que detallaron el procedimiento utilizado para su localización: “SE Confirma La Posible Localización De Una Séptima Fosa. Con ayuda de K-9 realizaron la intervención a partir del perforado con varilla y el poro que se dejó al ras del suelo, así es como hicieron la marcación del área pericial. Está realizando el trabajo de localización de restos”. En la misma publicación, el colectivo informó que los trabajos se desarrollan de manera simultánea en dos zonas: “Así mismo y simultáneamente el equipo está trabajando en dos zonas: Miguel Alemán y otro equipo de trabajo en zona oriente (Centinela).Fiscalía, Comisión de Búsqueda y la Dirección de Seguridad Pública, área de búsqueda UNAPEV, K-9 área de desaparecidos, Guardia Nacional y la FESC”. El colectivo ha documentado la localización de las fosas mediante publicaciones que incluyen fotografías y videos de los trabajos de campo.

FISCALÍA INFORMA LOCALIZACIÓN DE 10 PERSONAS CON REPORTE DE DESAPARICIÓN De manera paralela a estos hallazgos, la Fiscalía General del Estado informó el lunes 19 de enero sobre la localización de 10 personas que habían sido reportadas como desaparecidas en Tijuana. A través de un comunicado, la institución señaló: “Elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado localizaron a 10 personas que habían sido reportadas como desaparecidas en Tijuana”. La Fiscalía precisó que este resultado corresponde a las labores de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, la cual mantiene acciones permanentes en la entidad: “Este resultado corresponde a las labores de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, la cual mantiene acciones permanentes para garantizar la integridad y seguridad de las personas”. Las personas localizadas fueron: Yenni Fernanda G. P., de 20 años de edad; José Bernabé G. M., de 32 años de edad; Michael G. G., de 36 años de edad; Ana Rosa G. L., de 34 años de edad; Geovanny Ernesto C. M., de 16 años de edad; Brenda Nayeli A. R., de 29 años de edad; Iván Joshua V. C., de 23 años de edad; Melany Carolina L. S., de 13 años de edad; Alan Gilberto G. P., de 15 años de edad, y Humberto L. C. de 28 años de edad.