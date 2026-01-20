Localizan siete fosas y al menos 14 cuerpos en la Reserva Miguel Alemán, en Mexicali

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 20 enero 2026
    Localizan siete fosas y al menos 14 cuerpos en la Reserva Miguel Alemán, en Mexicali
    Integrantes de colectivos de búsqueda y autoridades estatales realizan trabajos de excavación y peritaje en la Reserva Miguel Alemán, en Mexicali, donde se han localizado fosas clandestinas y restos humanos Facebook | Madres Unidas y Fuertes Oficial

Autoridades y colectivos de búsqueda confirmaron el hallazgo de fosas clandestinas y cuerpos en la Reserva Miguel Alemán, en Mexicali

Hasta el momento, han sido localizadas siete fosas clandestinas y al menos 14 cuerpos en la Reserva Miguel Alemán, ubicada en el municipio de Mexicali, Baja California. Los hallazgos se registraron tras alertas emitidas por colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, lo que derivó en la intensificación de las labores en esta área.

La cifra se dio a conocer en el contexto de la presión ejercida por el Colectivo Madres Unidas y Fuertes Oficial, que en los últimos días ha documentado distintos indicios localizados en la zona. Cabe recordar que, en otro punto de la misma reserva, ya se habían encontrado al menos 15 restos humanos en julio de 2023, hasta que las labores fueron interrumpidas.

TE PUEDE INTERESAR: Colectivo de Lirios Buscadores, presuntamente, identifica el cuerpo sin vida de Tayron Paredes

AUTORIDADES Y COLECTIVO CONFIRMAN EL HALLAZGO DE NUEVAS FOSAS CLANDESTINAS EN MEXICALI

Este lunes 19 de enero, autoridades participantes en los operativos, así como integrantes de los colectivos de búsqueda, confirmaron el nuevo hallazgo de fosas en la reserva. De manera general, actualmente existen dos puntos en revisión: uno en la Reserva Miguel Alemán y otro en la zona oriente, específicamente en las inmediaciones del panteón municipal “El Centinela”.

El área donde se realizan los trabajos colinda con San Luis Río Colorado, Sonora, lo que ha requerido la ampliación del perímetro de revisión.

OPERATIVOS REANUDADOS A INICIOS DE ENERO LOGRAN LA LOCALIZACIÓN DE RESTOS ÓSEOS Y PRENDAS DE VESTIR

Las búsquedas en esta zona fueron retomadas desde el 8 de enero y en ellas participan de manera coordinada la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), la Comisión de Búsqueda, la Dirección de Seguridad Pública, la Guardia Nacional, las Fuerzas Estatales de Seguridad Ciudadana (FESC) y los colectivos de personas buscadoras.

Durante estas dos semanas de labores, se han localizado cráneos, restos óseos, prendas de vestir, casquillos percutidos, así como un radio tipo walkie-talkie, entre otros indicios que forman parte de las diligencias ministeriales.

CONFIRMA COLECTIVO LA LOCALIZACIÓN DE UNA SÉPTIMA FOSA CLANDESTINA

Durante la tarde del lunes, la cuenta oficial de Madres Unidas y Fuertes confirmó la detección de una séptima fosa clandestina mediante un mensaje difundido en redes sociales, en el que detallaron el procedimiento utilizado para su localización:

“SE Confirma La Posible Localización De Una Séptima Fosa. Con ayuda de K-9 realizaron la intervención a partir del perforado con varilla y el poro que se dejó al ras del suelo, así es como hicieron la marcación del área pericial. Está realizando el trabajo de localización de restos”.

En la misma publicación, el colectivo informó que los trabajos se desarrollan de manera simultánea en dos zonas:

“Así mismo y simultáneamente el equipo está trabajando en dos zonas: Miguel Alemán y otro equipo de trabajo en zona oriente (Centinela).Fiscalía, Comisión de Búsqueda y la Dirección de Seguridad Pública, área de búsqueda UNAPEV, K-9 área de desaparecidos, Guardia Nacional y la FESC”.

El colectivo ha documentado la localización de las fosas mediante publicaciones que incluyen fotografías y videos de los trabajos de campo.

FISCALÍA INFORMA LOCALIZACIÓN DE 10 PERSONAS CON REPORTE DE DESAPARICIÓN

De manera paralela a estos hallazgos, la Fiscalía General del Estado informó el lunes 19 de enero sobre la localización de 10 personas que habían sido reportadas como desaparecidas en Tijuana. A través de un comunicado, la institución señaló:

“Elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado localizaron a 10 personas que habían sido reportadas como desaparecidas en Tijuana”.

La Fiscalía precisó que este resultado corresponde a las labores de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, la cual mantiene acciones permanentes en la entidad:

“Este resultado corresponde a las labores de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, la cual mantiene acciones permanentes para garantizar la integridad y seguridad de las personas”.

Las personas localizadas fueron: Yenni Fernanda G. P., de 20 años de edad; José Bernabé G. M., de 32 años de edad; Michael G. G., de 36 años de edad; Ana Rosa G. L., de 34 años de edad; Geovanny Ernesto C. M., de 16 años de edad; Brenda Nayeli A. R., de 29 años de edad; Iván Joshua V. C., de 23 años de edad; Melany Carolina L. S., de 13 años de edad; Alan Gilberto G. P., de 15 años de edad, y Humberto L. C. de 28 años de edad.

$!Localizan siete fosas y al menos 14 cuerpos en la Reserva Miguel Alemán, en Mexicali

TE PUEDE INTERESAR: Investigan a 20 policías municipales de Mexicali por desapariciones y fosas clandestinas

La Fiscalía no precisó si estas personas fueron localizadas con vida al momento de su ubicación.

Las autoridades estatales informaron que los trabajos de búsqueda e identificación de restos en la Reserva Miguel Alemán continuarán, en coordinación con los colectivos de familiares, como parte de las acciones para esclarecer los hallazgos y avanzar en las investigaciones correspondientes.

Temas


Búsqueda
Desaparecidos
Fosas Clandestinas

Localizaciones


Baja California
Mexicali

Organizaciones


Madres Buscadoras

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Lecturas de hoy

Lecturas de hoy
true

Un año de Trump: soberanía de saliva de Sheinbaum
La posible vuelta de los Camioncitos Bimbo en 2026 ya genera expectativa entre coleccionistas y consumidores. Todo apunta a una nueva edición con seis modelos, un sistema de canje clásico y una ventana de disponibilidad limitada en tiendas de todo México.

¿Regresan los Camioncitos Bimbo en 2026?... posibles fechas, modelos y cómo canjearlos
Te compartimos el calendario oficial, del 15 al 28 de enero, para la entrega del apoyo económico de 6 mil 400 pesos.

Pago de la Pensión del Bienestar... apellidos que cobran los 6 mil 400 pesos del 20 al 28 de enero

El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -15 grados en la República Mexicana.

Gran Masa de Aire cubrirá a México; provocará lluvias, heladas de -10 grados y evento Norte
El noviazgo entre Karol G y Feid llegó a su fin luego de tres años de relación, de acuerdo con información revelada por TMZ.

Karol G y Feid terminaron su relación de tres años según TMZ... ¿Quedaron como amigos?
Saraperos de Saltillo y Tecos de los Dos Laredos se medirán en juegos clave de pretemporada, en una serie que servirá como ensayo general antes del arranque de la campaña 2026 de la LMB.

Saraperos se medirá a Tecos de Dos Laredos en Pretemporada rumbo a la LMB 2026
Trump: Hombre con hambre

Trump: Hombre con hambre