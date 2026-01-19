Karol G y Feid terminaron su relación de tres años según TMZ... ¿Quedaron como amigos?
Hasta ahora, ninguno de los dos reguetoneros ha hecho oficial la separación. Sin embargo, ambos eliminaron todas las publicaciones en las que aparecían juntos
El noviazgo entre Karol G y Feid llegó a su fin luego de tres años de relación, de acuerdo con información revelada por TMZ. La ruptura habría ocurrido hace varios meses y se manejó de forma privada, sin exposición mediática ni conflictos públicos.
“Terminaron discretamente su relación. La ruptura fue amistosa y ambos mantienen una buena relación”, publicó el medio estadounidense.
Personas cercanas a los artistas indicaron que la llamada “Bichota” y “Ferxxo” quedaron en muy buenos términos y continúan con una comunicación cordial, pese a haber tomado caminos separados en el ámbito sentimental.
RUMORES SOBRE EL FIN DE LA RELACIÓN
Los rumores sobre su relación comenzaron en 2021, después de que colaboraran en la canción “FRIKI” y fueran vistos juntos en distintas ocasiones. Aunque durante meses evitaron confirmar el romance, las apariciones públicas y las interacciones en redes sociales alimentaron las especulaciones entre sus seguidores.
Fue hasta 2023 cuando la intérprete de “Tropicoqueta” habló abiertamente sobre el tema y describió su relación como una etapa positiva y de acompañamiento mutuo. Desde entonces, las demostraciones de afecto se volvieron frecuentes, al igual que su apoyo durante las giras.
Hasta ahora, ninguno de los dos reguetoneros ha hecho oficial la separación; sin embargo, ambos eliminaron todas las publicaciones en las que aparecían juntos, una señal que para muchos fans confirma que la relación llegó a su fin.