‘Recibió órdenes de Díaz Ordaz’... AMLO defiende al Ejército y señala al Estado Mayor por la matanza de Tlatelolco

López Obrador justificó que en la represión estudiantil, quienes participaron de manera directa fueron miembros del Estado Mayor Presidencial, un órgano técnico militar que tenía como misión fundamental proteger al presidente de la República y que él desapareció.

“Era un cuerpo de élite que se sentía más que los elementos de la Secretaría de la Defensa, porque supuestamente el jefe del Estado Mayor estaba más cerca del presidente y tenía más influencia”, aseveró.

AMLO afirmó que ahora el Ejército es una institución leal al pueblo. Añadió que desde su perspectiva, la lealtad a las personas puede ser relativa, y consideró que lo mejor es proyectar la lealtad al pueblo y a la patria.

LA ELIMINACIÓN DEL ESTADO MAYOR PRESIDENCIAL

Sobre el Estado Mayor, recordó que se trató de un cuerpo que se encargó por muchos años de la seguridad del Presidente en turno, y que “prácticamente lo tenían secuestrado”.

“Iba el Presidente a algún lado y rodeado. Estaba hablando con alguna persona y siempre ahí. Y se sentían superiores, era un cuerpo de élite que se sentía más que los elementos de la Sedena”, recordó el presidente.

El Estado Mayor no existe más desde mayo de 2019, hecho por el que el presidente recordó que ahora quien lo cuida son 15 compañeras y compañeros que están enfocados en que no lo apachurren durante los eventos a los que asiste.

“Ahora me cuidan 15 compañeras jóvenes, y de qué me cuidan, pues de que no me vayan a apachurrar o a jalar tanto cuando me voy a tomar una foto, porque me jalan del cuello, nada más eso, porque no son elementos de seguridad”, dijo el mandatario federal.

LA MATANZA DE TLATELOLCO DE 1968, 55 AÑOS Y NO SE OLVIDA

En la Matanza de Tlatelolco, así conocida, más de 300 estudiantes murieron en una masacre del Ejército y su grupo paramilitar Batallón Olimpia contra una manifestación pacífica, que ocurrió 10 días antes de los Juegos Olímpicos de 1968.

Esta tragedia se produjo en el marco de una serie de protestas y manifestaciones denominadas movimiento estudiantil de 1968, que comenzaron en julio de aquel año y fueron protagonizadas por estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y otras instituciones educativas.

A las protestas pronto se integraron sectores docentes, obreros, profesionales e intelectuales de la Ciudad de México y otros estados. El movimiento reclamaba una mayor democratización de la vida política mexicana y cuestionaba el modelo autoritario de gobierno y la dependencia económica respecto a los capitales extranjeros, especialmente estadounidenses.

La matanza fue perpetrada por un grupo paramilitar bautizado “Batallón Olimpia”, en conjunto con el Ejército Mexicano, la Policía Secreta y la Dirección Federal de Seguridad (DFS), y constituyó un evento representativo de las luchas reivindicativas en América Latina y el mundo que caracterizaron al año 1968, así como de las respuestas represivas de los gobiernos de la época.

ANTECEDENTES DE LA MATANZA DE TLATELOLCO

La matanza de Tlatelolco se produjo en el marco de una serie de protestas y movilizaciones que encabezó el estudiantado de la Universidad Nacional Autónoma de México y de otras instituciones educativas mexicanas desde julio de 1968.

Ya con anterioridad habían tenido lugar en México protestas y reclamos de estudiantes, trabajadores y profesionales que exigían mejoras laborales y salariales.

Uno de los movimientos más importantes fue una huelga de médicos entre 1964 y 1965, que cobró mucha importancia y fue finalmente reprimida por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, quien acababa de asumir la presidencia.

Este clima de movilizaciones se topó con la represión del gobierno del Partido Revolucionario Institucional que gobernaba México desde hacía décadas, lo que a su vez alimentó el descontento.

Para algunos sectores medios urbanos, estudiantiles e intelectuales, el motivo del reclamo no era tanto económico sino político: en contra del autoritarismo y la represión, a favor de una democratización o de mayor participación política.

EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE 1968

El movimiento estudiantil mexicano se organizó como respuesta a los acontecimientos que tenían lugar en México a fines de la década de 1960. Sin embargo, también se inspiró en otras movilizaciones estudiantiles y sociales de países como Estados Unidos (contra la guerra de Vietnam y a favor de los derechos civiles) y Francia (contra el gobierno de Charles de Gaulle y los partidos políticos tradicionales).

El 22 de julio de 1968, un enfrentamiento entre estudiantes de dos establecimientos educativos de la Ciudad de México provocó la intervención del cuerpo de granaderos (la policía antidisturbios de la capital mexicana), que aplicó la fuerza de un modo desmedido. Los dos días siguientes las agresiones estudiantiles continuaron y los granaderos intervinieron con mayor represión: ingresaron en las instituciones educativas y agredieron a estudiantes y profesores.

La respuesta estudiantil fue la organización de una marcha contra la violencia policial para el 26 de julio, integrada principalmente por estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional y a la que se sumaron militantes del Partido Comunista Mexicano.

LA REPRESIÓN DEL 26 DE JULIO DE 1968

El 26 de julio de 1968, miles de estudiantes marcharon hacia el Zócalo (plaza principal de la ciudad) para manifestarse contra la violencia policial. Antes de llegar a la plaza, el cuerpo de granaderos embistió contra ellos, provocó su dispersión y dejó un saldo de alrededor de 500 heridos y varios detenidos.

Los días siguientes se sucedieron episodios de violencia y el ejército ocupó los edificios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Mientras tanto, se conformó un Consejo Nacional de Huelga, integrado por estudiantes de la UNAM, el IPN y universidades de otras ciudades.

Durante agosto y septiembre se realizaron mítines y marchas, algunas de estas multitudinarias y con el apoyo de obreros, profesionales, docentes e intelectuales. También tuvieron lugar enfrentamientos entre granaderos y estudiantes. La represión hizo que el movimiento declinara a fines de septiembre. El 1 de octubre, el gobierno retiró al ejército de las instalaciones educativas que había ocupado.

EL MITIN ESTUDIANTIL DEL 2 DE OCTUBRE DE 1968

El 12 de octubre de 1968 debían comenzar los Juegos Olímpicos que se celebrarían en la Ciudad de México, por lo que el gobierno mexicano presidido por Gustavo Díaz Ordaz estaba interesado en aplacar al movimiento estudiantil antes de esa fecha.

El miércoles 2 de octubre, un día después de que el ejército abandonara las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, se celebró una reunión del movimiento estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco (Ciudad de México), convocada por el Consejo Nacional de Huelga.

La reunión convocó a miles de personas y era vigilada por el ejército, que rodeaba la plaza. Allí se consensuaron algunas demandas que ya habían sido formuladas en agosto, como la libertad de presos políticos, la desaparición del cuerpo de granaderos o la indemnización de víctimas de la represión.

Minutos antes de las seis de la tarde, un helicóptero lanzó unas bengalas y al rato comenzó un tiroteo. No se sabe bien de dónde surgieron los primeros disparos, pero las consecuencias fueron más disparos, golpes, corridas, persecuciones y un importante saldo de muertos, heridos y detenidos.

LA MATANZA DEL 2 DE OCTUBRE DE 1968

Según algunos testimonios, en el edificio Chihuahua, donde se hallaban los voceros del movimiento estudiantil y numerosos periodistas, se infiltraron miembros del Batallón Olimpia, un grupo paramilitar del gobierno mexicano.

De acuerdo con esta versión, luego de recibir una señal en la forma de una bengala lanzada por un helicóptero, estos abrieron fuego contra la multitud y contra el Ejército Mexicano que resguardaba el orden público alrededor de la protesta, lo que provocó como respuesta que los soldados dispararan contra el edificio. Agentes policiales infiltrados entre la multitud, identificados entre sí por llevar un guante o pañuelo blanco en la mano, procedieron a golpear y someter estudiantes.

El ejército persiguió a los manifestantes incluso dentro de los edificios aledaños, donde ingresaban para protegerse del tiroteo, aunque no contaba con una orden judicial que avalara legalmente su conducta. Horas después, la plaza quedó llena de cadáveres y muchos estudiantes fueron reunidos a la fuerza junto al edificio Chihuahua o en las afueras de un convento, donde fueron obligados a desvestirse.

A algunos periodistas se les confiscaron sus rollos fotográficos o filmaciones. Los detenidos fueron encarcelados y algunos fueron enviados al Campo Militar Número Uno, mientras que los tanques se quedaron patrullando el área en la que se había consumado la masacre.

EL NÚMERO DE MUERTOS DE LA MATANZA DE TLATELOLCO

Hasta el día de hoy, no se sabe la cifra exacta de muertos en la matanza de Tlatelolco. La versión oficial del gobierno anunció poco menos de 30 fallecidos. Sin embargo, en una de las entrevistas realizadas por la escritora mexicana Elena Poniatowska a los testigos de la masacre, una madre que hurgó entre los cadáveres buscando a su hijo reveló que había contado más de 65 cuerpos.

Otras versiones aseveran que la cifra oscila entre 200 y 300 personas asesinadas, como concluyó en su momento el corresponsal inglés John Rodda, quien contabilizó testimonios sobre los hechos de la plaza y sobre los heridos graves llevados a los hospitales. Otros afirman que fueron más de mil.

La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, en un informe divulgado en 2006, consignó alrededor de 350 muertos. Algunos testigos afirmaron que los cuerpos eran retirados en camiones de recolección de basura.

Los heridos se calcularon en más de mil, del mismo modo que los detenidos. Algunos cálculos estiman que solo en el Campo Militar Número Uno llegó a haber casi 2000 detenidos.