Reclama Ebrard que es “injusto y abusivo” que países no tengan acceso a vacunas

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, señaló que no es justo que otros países no tengan acceso a las vacunas contra COVID-19 y cuestionó que países de América Latina y el Caribe no tengan una agencia reguladora propia de la región. “Es injusto el mundo que tenemos, nos es desfavorable para los países” de la región, aseguró.

En la sexta cumbre de la Celac, dijo que es injusto el mundo, ya que no es favorable para los países de América Latina y el Caribe, por lo que puede decir que ha tenido éxito la reunión.

Además, el canciller informó que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) recaudó más de 15 millones de dólares para iniciar el fondo contra desastres y efectos de cambio climático en América Latina y el Caribe.