Recuerdan en redes a Don Alejo, el hombre que enfrentó solo a decenas de sicarios para defender su rancho... ‘Hoy AMLO los solapa’

“Lo único malo es que don alejo murió de balde, porque hoy es mucho peor que en esa época, antes el gobierno mal que peor los combatía hoy en día los solapa y abriga, y lo peor de todo es que NO se ve quien pueda detenerlos” .

En redes sociales, la figura del oriundo de Allende, Nuevo León, revivió al ser llamado un ‘héroe nacional’ por tener la valentía de defender los suyo y no dejarse amedrentar por el crimen organizado.

Fue en el rancho Rancho San José, en Tamaulipas, propiedad de Alejo Tamez Garza donde el hombre decidió que no entregaría sus tierras al crimen organizado. El sueño de su vida, fruto de trabajo, esfuerzo y entrega, sería defendido, en caso de ser necesario, con la propia vida.

Don Alejo ya había sido advertido, que de no entregar su rancho para las actividades delictivas de los sicarios, lo enfrentarían.

Hombre valiente, Don Alejo pidió a sus hombres y su familia abandonar la finca, dejar las tierras, sus tareas, sus hogares. Algunos fueron citados al siguiente día, pero encontraron una escena de coraje.

Era la madrugada del 13 de noviembre de 2010 cuando aproximadamente una docena de sicarios apareció en camionetas, armados hasta los dientes, para quedarse con alrededor de 2 mil hectáreas entre los municipios de Padilla y Güémez, a 15 kilómetros de Ciudad Victoria, Tamaulipas.

No hubo miedo, se oyeron los balazos, las granadas, casi mil disparos realizaron los delincuentes, de los que hizo don Alejo no se tiene el número, solo se sabe que con sus balas cuatro enemigos cayeron muertos y dos heridos; para llegar a un desenlace no previsto por los forajidos.