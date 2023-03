OTTAWA, CAN.- En su primera visita a Canadá como presidente, Joe Biden y el primer ministro de canadiense, Justin Trudeau, anunciaron un nuevo acuerdo migratorio, dirigido a reducir el flujo de solicitantes de asilo que cruzan de forma irregular de la frontera compartida.

El pacto elimina una brecha legal de la normativa actual y permitirá que ambos países rechacen a los solicitantes de asilo que lleguen a sus fronteras. Canadá anunció además que 15 mil migrantes de Occidente recibirán turnos para solicitar su ingreso al país.

El propósito es poner un alto a las decenas de miles de migrantes de todo el mundo que cruzan a pie la frontera entre los dos países por un camino secundario entre el estado de Nueva York y la provincia de Quebec. La nueva política establece que cualquier solicitante de asilo que no sea ciudadano estadounidense o canadiense y sea capturado en los 14 días siguientes a su cruce será devuelto al otro lado de la frontera. Entrará en vigor un minuto después de la medianoche del sábado, una implementación “exprés” que busca evitar una oleada de solicitantes de asilo que intenten cruzar, según información recopilada por The Associated Press, que cita a funcionarios canadienses que hablaron bajo condición de anonimato.

“Estamos ampliando el Acuerdo de Tercer País Seguro para que se aplique no sólo en los puertos de entrada designados, sino en toda la frontera terrestre, incluidas las vías navegables interiores, garantizando la equidad y una migración más ordenada entre nuestros dos países”, explica el anuncio de Canadá.

El pacto llega mientras la Patrulla Fronteriza estadounidense también responde a un fuerte aumento de los cruces ilegales a través de la frontera canadiense. Casi todos ocurren en el norte de Nueva York. Aunque, según estimaciones, las cifras siguen siendo insignificantes en comparación con la frontera entre Estados Unidos y México.

Los mandatarios de Estados Unidos y Canadá se esforzaron ayer por destacar la cercana e “inseparable” relación entre las naciones que “comparten un mismo corazón”, añadió Biden.

La mayor parte de la reunión fue privada, pero cercanos al encuentro indicaron que además de la guerra en Ucrania y del gasto en materia de defensa, las pláticas incluyeron las inquietudes compartidas sobre la agresividad de China, y la violencia e inestabilidad política en Haití.