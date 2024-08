Relacionan asesinato de Héctor Melesio Cuén con ‘secuestro’ del ‘Mayo’ Zambada

Los periodistas Ioan Grillo y Juan Alberto Cedillo ligaron el asesinato del ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén Ojeda, con el presunto engaño o secuestro y posterior captura de Ismael “El Mayo” Zambada, ocurrida el pasado jueves 25 de julio.

En tanto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa reiteró que el también dirigente del Partido Sinaloense (PAS) fue asesinado en un intento de asalto, ya que al arribar a una gasolinera ubicada en La Presita, al norte de Culiácan, fueron abordados por dos sujetos que les ordenaron bajar de la camioneta en la que ambos viajaban, pero Cuén Ojeda se resistió al asalto.

Sin embargo, la Fiscal de Justicia de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez, reconoció que todas las líneas de investigación están abiertas, derivado de las dudas que han expresado sobre la versión del robo, familiares y amigos del fallecido diputado federal electo Héctor Melesio Cuén.

En este marco, los periodistas independientes Juan Alberto Cedillo y Ioan Grillo dieron a conocer una nueva información sobre la captura de “El Mayo” Zambada que liga directamente al ex rector de la UAS con el líder histórico del Cártel de Sinaloa, ya que presuntamente ambos iban a tener un encuentro en Culiacán, mismo que ya no se concretó.

La versión que los periodistas publican en el sitio digital CrashOut proviene de una fuente que ellos identifican como “un antiguo miembro del equipo de seguridad” de “El Mayo”, mismo que actualmente está encarcelado y que les habría pedido conservar su anonimato ante una posible guerra dentro del cártel por la traición de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, a Ismael Zambada.

Según esta versión, “El Mayo” Zambada fue a Culiacán para visitar un médico que lo atiende por un cáncer que padece y también iba a aprovechar para reunirse con Héctor Melesio Cuén, quien fue asesinado la noche del pasado 26 de julio.

Textual, Grillo y Cedillo sostienen:

“Unos pistoleros emboscaron y dispararon a Cuén a última hora de la noche del jueves, unas horas después de la detención (de “El Mayo”)”

Aunque la fiscalía estatal afirma que se trató de un robo, Cuén podría haber sido la primera víctima de una venganza, por lo que se está describiendo en Sinaloa como la gran “traición” en el cártel de Sinaloa.

En tanto, la Fiscal de Sinaloa reiteró que la línea prioritaria de investigación sigue siendo un intento de robo de la camioneta tipo Raptor Modelo 2024 en la gasolinera de La Presita, ya que así lo narró el testigo presencial de los hechos, Fausto Corrales Rodríguez, hijo del actual presidente del PAS, Antonio Corrales Burgueño, ambos amigos y colaboradores de Cuén Ojeda.

De hecho, Víctor Corrales Burgueño también fue rector de la UAS, por lo que formaba parte del círculo cercano de Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien además de diputado federal electo, fue alcalde de Culiacán y ex secretario de Salud con el actual gobernador Rubén Rocha Moya.

LA RIVALIDAD CON RUBÉN ROCHA MOYA

Cabe recordar que Cuén Ojeda fue aliado de Rubén Rocha Moya en las elecciones para gobernador de 2021, por lo que existía una alianza a nivel local entre el PAS y Morena.

Tras apoyarlo en su campaña y formar parte de su gabinete, hubo una ruptura entre ambos políticos en 2022, a raíz de la cual inició una confrontación entre el ex rector de la UAS y el gobierno de Sinaloa.

En el marco de este enfrentamiento, la Fiscalía de Sinaloa abrió procesos legales por el presunto desvío de recursos públicos en contra de varios directivos de la UAS, lo que incluso llevó a que una jueza penal de carácter local ordenara separar del cargo al anterior rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, dejando en el cargo como encargado del despacho a Robespierre Lizárraga Otero.

En este marco, Héctor Melesio Cuén anunció una alianza del PAS con la alianza “Fuerza y Corazón por México” en las pasadas elecciones, logrando colocarse como diputado federal electo por coalición.

Durante la campaña, tras el secuestro de Luis Alonso García Corrales, candidato a regidor de Culiacán por el Partido Sinaloense y su acompañante, Juan Francisco Cerón Beltrán, el pasado 13 de abril. Finalmente, el político ligado a Cuén fue liberado el 16 de abril y se retiró de la campaña.

Debido a que en este hecho se documentó la participación de una camioneta con la cromática de las patrullas de la Policía estatal, Héctor Melesio Cuén solicitó protección de la Guardia Nacional, argumentando amenazas en su contra, misma que le fue otorgada durante toda la campaña.

Sin embargo, tras los comicios del pasado 2 de julio, dicha protección le fue retirada, presuntamente por una petición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, según una acusación que Cuén Ojeda lanzó dos semanas antes de su muerte en su podcast “Cuentas Claras”.

Posteriormente, otra figura ligada al ex rector de la UAS, el Director General de Comunicación Social, Arnoldo Valle Leyva, libró un atentado en su contra dentro del Campus Universitario. El ataque ocurrido el pasado 5 de julio no ha sido esclarecido y continúa bajo investigación, por lo que no hay personas detenidas.

Con información de Aristegui Noticias