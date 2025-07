POLITICÓN: ¿Cree Sheinbaum que puede exigir disculpas públicas a Lichtman al estilo Noroña?

I. UN PASITO PA’DELANTE...

“No voy a establecer diálogo con un abogado de un narcotraficante”, dijo ayer la presidenta Claudia Sheinbaum −en su conferencia matutina−, y sin duda este posicionamiento es el que debió asumir desde el principio, pues la forma como reaccionó la semana pasada le dio un foro inmerecido al abogado estadounidense Jeffrey Lichtman , defensor de Ovidio Guzmán. Pero habría estado mejor que hasta ahí lo dejara y no, como hizo, anunciar que se interpondrá una demanda en México en contra del deslenguado jurisconsulto, pues ello lo único que provocará es que el Gobierno mexicano siga haciendo el ridículo a nivel internacional.

II. Y OTRO PARA ATRÁS

Y es que demandar a Lichtman en México equivale a creer en la aplicación extraterritorial de las leyes mexicanas pues, dado que las declaraciones de aquel ocurrieron en Estados Unidos, en todo caso tendría que demandarle allá y de acuerdo con las leyes del vecino país. ¿Alguien le habrá dicho a la Presidenta que puede obligar a Lichtman a ofrecerle disculpas públicas al estilo de su colega, Gerardo Fernández Noroña , quien humilló públicamente a un abogado en mayo pasado?

III. QUE VUELVA

Hace bien el diputado federal Jericó Abramo en plantear la necesidad de que la Comisión Nacional del Agua ( Conagua ) vuelva a instalar en Saltillo sus oficinas operativas, aunque no es necesariamente el tema coyuntural de las lluvias registradas en los últimos días el de mayor peso a la hora de argumentar en ese sentido. Y no es que la vigilancia de los arroyos y, en general, de las inundaciones provocadas por la precipitación resulte irrelevante, sino que existe un tema que abarca a éste y requiere de atención urgente: la gestión del agua subterránea, de la cual dependen las zonas urbanas y las actividades agropecuarias en la Región.

IV. Y QUE AYUDE...

Y es que si algo debiera preocuparnos −y ocuparnos− en el Sureste de Coahuila es el hecho de que los informes periódicos que la Conagua hace públicos, en los cuales se consigna la disponibilidad de líquido en el subsuelo, dibujan un panorama catastrófico pues, de acuerdo con la dependencia, los acuíferos están siendo sobreexplotados a una velocidad suicida. Estaría muy bien, por ello, que tuvieran una oficina aquí y contribuyeran a diseñar un plan que evite la hecatombe...

V. GRADUADOS

El seminario académico “Los Retos de la Seguridad Ciudadana”, que encabezó Carlos Villarreal en Monclova, nos cuentan, marca un punto de inflexión en la profesionalización policiaca regional. Por primera vez en la historia del municipio se implementó este tipo de ejercicio, en el cual 46 cadetes de la Generación 2025 culminaron su formación con tres certificaciones. Un dato para el anecdotario es que el gobernador Manolo Jiménez fungirá como padrino de la nueva promoción. Los egresados se incorporarán oficialmente a la corporación el primer día de agosto.

VI. REPLICAR ESTRATEGIA

Nos dicen que el fiscal general, Federico Fernández Montañez , ya contempla replicar este modelo de seminarios en más municipios ante la efectividad demostrada en Monclova. El enfoque integral, basado en los cuatro pilares −prevención, proximidad, inteligencia y fuerza− se alinea perfectamente con el llamado “Modelo Coahuila”. Nos cuentan que, desde el inicio, el Alcalde y el Gobernador estuvieron al tanto de la planificación del curso y el mandatario “palomeó” la propuesta.

VII. RED DE APOYO CÓMPLICE

La creciente conciencia pública sobre el huachicol fiscal pone de manifiesto lo que ya hemos señalado en este espacio: se trata de un delito que requiere una enorme capacidad operativa y recursos. Francisco Rivas , del Observatorio Nacional Ciudadano , confirma que este fenómeno es el resultado directo de la impunidad que persiste en México. Se emplean empresas fachada o sobornos a empleados para trasegar hidrocarburo ilegal. Este negocio no sólo necesita grandes recursos económicos, sino también personal capacitado, además de complicidades federales en aduanas y seguridad fronteriza, esenciales para su operación.

VIII. DOBLE MORAL POLÍTICA

Resulta casi ridículo, por no decir más, que la morenista Alejandra Salazar y el petista Ricardo Mejía comenten sobre este tema sin señalar la responsabilidad de la autoridad federal. Mientras cada vez más voces señalan la complicidad de las autoridades federales, ¿qué hacen Salazar y Mejía? Se han dedicado a señalar culpables sin siquiera mirar hacia la federación. Su silencio sobre la responsabilidad federal sólo revela el cinismo detrás de su postura.

IX. DESMEMORIA