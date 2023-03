Renuncia Osorio Chong a coordinación de la bancada del PRI en Senado

Miguel Ángel Osorio Chong ha dejado la coordinación de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República; pese a que abandona la fracción parlamentaria, aclaró que seguirá en las filas del tricolor.

“No renunció a mi militancia, pero no seguiré en la bancada del PRI”, indicó en conferencia de prensa, tras una reunión extraordinaria para buscar su remoción como coordinador del grupo parlamentario.

Osorio Chong expresó que deja el cargo debido a sus diferencias con el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno.

“Senadoras y senadores llamaron a esta asamblea general ayer por la noche y vine para hacer lo que siempre hago: dar la cara. Me presenté para decirles que era ilegal. [...] ¿Aferrarme a un espacio en el que hay un dirigente herido, que quiere revancha y lastimar a sus adversarios? No voy a permitir entrar a ese proceso”, expresó el ex secretario de Gobernación en el sexenio de Enrique Peña Nieto.