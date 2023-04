Reportan presencia de mujer armada en Torre Trump de Chicago

“En este momento, creemos que este es un incidente aislado y no hay amenaza para el público” , dijo la policía de Chicago en un comunicado .

Cerca de las 11:25 y 11:35 horas, la mujer portaba un rifle cuando entró al edificio; sin embargo, se cree que sea un incidente de “naturaleza doméstica” y no está relacionado con terrorismo , por lo que cree que “no existe amenaza para la población” .

La presencia de una mujer supuestamente armada en la Torre Trump en Chicago, Estados Unidos , ha movilizado a los equipos de emergencia durante la tarde del miércoles ; aunque hasta el momento no se ha reportado disparos de arma o personas lesionadas.

De acuerdo con los reportes de radio de la policía, los agentes fueron llamados a un apartamento en el piso 27, donde la mujer decía que “estaba cansada de ser maltratada por su marido”.

Hasta el momento Wabash Avenue se encuentra cerrada por cordones de seguridad en ambas direcciones entre la Wacker Drive y Hubbard Street debido al incidente.

Además, que el edificio está cerrado sin que nadie pueda entrar o salir. Según testimonios de los vecinos, quien fue escoltado al exterior del edificio por elementos oficiales cuando realizaba sus tareas diarias y decidió salir a tomar aire fresco; “bajé al vestíbulo y me escoltaron rápidamente fuera del vestíbulo, fuera del edificio y me dijeron que no volviera a entrar hasta que estuviera despejado”, mencionó para medios locales.