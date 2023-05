Respalda AMLO iniciativa de ‘acuerdo de paz’ con cárteles

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó en su conferencia matutina el llamado de activistas para establecer un pacto entre madres buscadoras con organizaciones delictivas y permita hacer frente a la desaparición de personas.

“Yo estoy de acuerdo y ojalá se lograra la paz, eso es lo que deseamos todos. Que no haya violencia, que no haya homicidios, que no haya agresiones porque se afecta a todos”, mencionó el mandatario federal.

TE PUEDE INTERESAR: ‘No es posible que Israel proteja a Tomás Zerón que está acusado de tortura’: AMLO

La propuesta de un acuerdo de paz fue realizada por Delia Icela Quiroa Flores, defensora de Derechos Humanos y portavoz del Colectivo Nacional de Víctimas Diez de Marzo y Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas.

La madre buscadora lanzó directamente la iniciativa “ Pacto Social para Prevenir y Erradicar la Desaparición de Personas en México y Fomentar la Paz” a 10 cárteles del narcotráfico, entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa.