Responde Denise Maerker ante señalamientos de ‘acoso’ del hijo mayor de AMLO

“Ya supe que @XochitlGalvez y el equipo de producción de @DeniseMaerker estuvieron en Houston con la intención de grabar nuestra casa. Se ve que no quieren dejar de molestar con lo mismo. Dejen de acosar y calumniar con sus telenovelas chafas. Aburren con sus mentira s”, escribió en Twitter.

A través del mismo medio, las redes sociales, la funcionaria blanquiazul no negó las acusaciones, pero sí se dijo en condiciones de confirmar acercamientos entre la familia de López Beltrán y el dueño de la Casa Gris, Keith Schilling , ex directivo de Baker Hughes.

A lo que José Ramón no se quedó callado y contestó a la senadora “que bueno que esta señora admite su irresponsabilidad. Deje de acosarnos y de acosar a gente ajena por meterse en propiedad privada. Hace más de dos años que no vivimos en ese lugar. No tenemos nada que esconder ni de qué avergonzarnos”, fue el mensaje de López Beltrán.