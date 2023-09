Revelará AMLO a inicios de octubre quien se queda o se va en su gabinete

“Ariadna (Montiel) no, no creo que se vaya, y qué bueno que no se va porque nos ayuda mucho en el programa de Bienestar” , expresó.

Los funcionarios que ya renunciaron a sus cargos, en la búsqueda de una candidatura, son el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell; Rocío Nahle, a la secretaria de Energía (Sener).

Entre los que renunciarán están: Ricardo Sheffield, titular de Profeco; Ernesto Prieto, titular del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep) y Rabindranath Salazar Solorio, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia.

“No sé exactamente cuántos han pedido licencia, conozco de algunos casos: el de Hugo López Gatell, el de Ricardo Sheffield, que no me ha entregado todavía la renuncia, me entregó una carta de agradecimiento”, detalló.

“Rocío (Nahle), que todavía no me ha entregado. Javier May ya se fue, que estaba en el Tren Maya”, mencionó el mandatario.

El jefe del Ejecutivo federal reiteró que los funcionarios que sigan en sus cargos continuarán con él hasta el último día de su administración y será el 1 de octubre cuando empiece la recta final del sexenio, su último año.